AI檢測腸道微生態 個人化治療難辨梭菌感染

難辨梭菌感染是最常見的醫院內感染，患者可出現腹瀉、大便出血等症狀。傳統上會採用抗生素，又或腸道微生物移植(FMT)作治療，惟成功率參差。中大醫學院成功研發出專利技術MOZAIC，將FMT治療難辨梭菌感染的成功率提升至九成以上。

難辨梭菌感染雖並不常聽見，但本港的相關發病率持續上升，由2006年每10萬成年人約15宗，增加至2019年的每10萬成年人54宗；單計2022年感染人數超過3,600人。長者、慢性疾病、炎症性腸病、常服用抗生素人士屬高危群組。

抗生素治療復發率高

傳統上細菌感染大多採用抗生素治療，中大醫學院微生物學系系主任葉碧瑤教授表示，「惟抗生素治療對付難辨梭菌感染的復發率和死亡率分別高達35%及40%。而復發性難辨梭菌感染患者由於反覆感染及延長用藥，往往令抗生素治療無效，病人除危在旦夕，也有可能造成更大規模的感染。」