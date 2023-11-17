AI檢測腸道微生態 個人化治療難辨梭菌感染

難辨梭菌感染是最常見的醫院內感染，患者可出現腹瀉、大便出血等症狀。傳統上會採用抗生素，又或腸道微生物移植(FMT)作治療，惟成功率參差。中大醫學院成功研發出專利技術MOZAIC，將FMT治療難辨梭菌感染的成功率提升至九成以上。
難辨梭菌感染雖並不常聽見，但本港的相關發病率持續上升，由2006年每10萬成年人約15宗，增加至2019年的每10萬成年人54宗；單計2022年感染人數超過3,600人。長者、慢性疾病、炎症性腸病、常服用抗生素人士屬高危群組。
抗生素治療復發率高
傳統上細菌感染大多採用抗生素治療，中大醫學院微生物學系系主任葉碧瑤教授表示，「惟抗生素治療對付難辨梭菌感染的復發率和死亡率分別高達35%及40%。而復發性難辨梭菌感染患者由於反覆感染及延長用藥，往往令抗生素治療無效，病人除危在旦夕，也有可能造成更大規模的感染。」
醫學界曾嘗試採用FMT治療難治性或復發性難辨梭菌感染，惟微生態的篩選、分析及儲存都沒有一個公認標準，加上案例不足，令治療成功率十分參差，只有40%至80%不等。
研發MOZAIC技術
中大醫學院自2013年起開始以FMT治療難辨梭菌感染的研究，至今完成逾800個案例。最近更研發出專利技術MOZAIC，透過八百多組FMT資料以及二千多組宏基因組樣本訓練其人工智能，能夠分析患者腸道微生態多種微生物群及其基因網絡，從而提供個人化的FMT治療。研究指出MOZAIC可提升FMT治療的成功率至90%以上，比起傳統抗生素治療，生存中位數由2.1年延長至4.7年。中大醫學院裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟教授續指，「患者住院的時間也可女縮短，節省醫療費用。」
轉化臨床應用
中大醫學院與醫管局合作，將科研成果轉化為臨床應用，於全港公立醫院提供MOZAIC技術改良的FMT療法，治療難治性或復發性難辨梭菌感染個案。醫管局腸道微生物移植服務統籌、威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系副顧問醫生雷諾信認為，「人口老化和濫用抗生素問題，令難辨梭菌感染帶來的醫療負擔愈來愈沉重，是次合作有助應付有關個案的增長，更有效地善用公營醫療資源。」中大醫學院院長兼中大醫學院腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授亦期望將來能夠與業界合作，將有關技術推展至大灣區。