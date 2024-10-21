AI輔助上消化道內鏡 揪早期胃癌

胃癌在亞洲發病率高，由於早期胃癌徵狀不明顯，診斷的難度也高，以致確診往往已是中晚期，5年存活率僅約三至四成。中大醫學院最近成為全球首個「AI輔助上消化道內鏡系統」的測試基地，希望能提升早期胃癌診斷率及減低漏診率，更有助培訓內鏡醫生。

中大醫學院外科學系助理教授及威爾斯親王醫院內鏡中心副主任葉瀚智醫生表示，相比大腸癌，胃癌的發病死亡率比例高很多，原因跟篩查的效率有直接關係，「而在亞洲地區之中，日本及韓國患者的5年存活率最高，因為他們能夠在早期發現，治愈機會大增。對比香港每年約有1,300宗新症，當中只有約300宗能夠經手術切除腫瘤，能透過內鏡切除的早期胃癌更少之有少，每年不足50宗。」