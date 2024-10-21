AI輔助上消化道內鏡 揪早期胃癌

胃癌在亞洲發病率高，由於早期胃癌徵狀不明顯，診斷的難度也高，以致確診往往已是中晚期，5年存活率僅約三至四成。中大醫學院最近成為全球首個「AI輔助上消化道內鏡系統」的測試基地，希望能提升早期胃癌診斷率及減低漏診率，更有助培訓內鏡醫生。
中大醫學院外科學系助理教授及威爾斯親王醫院內鏡中心副主任葉瀚智醫生表示，相比大腸癌，胃癌的發病死亡率比例高很多，原因跟篩查的效率有直接關係，「而在亞洲地區之中，日本及韓國患者的5年存活率最高，因為他們能夠在早期發現，治愈機會大增。對比香港每年約有1,300宗新症，當中只有約300宗能夠經手術切除腫瘤，能透過內鏡切除的早期胃癌更少之有少，每年不足50宗。」
漏診率高
中大醫學院院長趙偉仁教授表示，內窺鏡是目前識別早期消化道癌症的最有效方法，包括早期大腸癌、大腸息肉、早期胃癌等。惟大型綜合分析研究發現胃癌的漏診率高達9.4%，原因包括腫瘤較細小、形狀較扁平，以及醫生的經驗不足。「背後原因亦包含醫院人手不足，以致經驗豐富的醫生未能與新醫生一同看診及培訓，繼而出現漏診情況。」
直接連接現有儀器
由於日本有完善培訓及篩查系統，也有足夠的胃癌個案及高達六成的早期胃癌檢測率，由日本胃癌專家研發的人工智能胃癌診斷系統，相信是幫助減少漏診的解決方案。葉瀚智續指，「該AI系統利用了超過10萬個內鏡數據建立及訓練，而且能夠直接連接至現有的內鏡儀器，提供實時評估。」現場示範時，當疑似胃癌的部位進入內鏡視線範圍，系統會即時在畫面上框住可疑位置，提醒醫生多加留意有關部位。
將搜集真實世界數據
AI系統除了找出胃癌，也可發現早期病變、腸化生等。對於檢查過程有否加快，中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城醫生認為，不會看漏比縮短檢查時間更重要，「以AI大腸鏡為例，平均檢查時間其實多了一分鐘，但檢查更重視的是品質，及早發現病灶，有助減少患者日後手術及化療的需要。」中大醫學院與AI輔助上消化道內鏡系統研發公司剛簽訂合作協議，香港將作為臨床前及臨床研究基地，未來將進行中型及大型研究，搜集此AI系統對於提高早期胃癌發現率的真實世界數據，並借助AI幫助新內鏡醫生加快累積經驗。