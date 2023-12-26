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健康
2023-12-26 00:00:00

AI輔助 提升大腸腺瘤檢測準確度 助訓練黏膜下剝離術

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AI輔助 提升大腸腺瘤檢測準確度 助訓練黏膜下剝離術

(左起)中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智醫生、中大計算機科學與工程學系助理教授竇琪教授、醫學院外科學系教授兼周毓浩創新醫學技術中心主任趙偉仁教授及內科及藥物治療學系助理教授柳浩城醫生。

人工智能(AI)近年來醫學界的應用愈來愈廣泛，中大醫學院剛剛以AI輔助內窺鏡技術完成兩項研究，證實可提升消化道癌症的診斷和治療成效，亦有助醫生技術培訓。

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引入AI輔助

大腸癌大多由大腸內的腺瘤慢慢演變而成，大腸鏡檢查有助識別腫瘤並切除，預防大腸癌。惟息肉大小、形狀、位置、大腸清潔程度及醫生的經驗，都有可能影響大腸鏡的準繩度。中大醫學院於2021年引入AI輔助大腸鏡檢查，透過深度學習大量內鏡影像，實時識別腸道息肉及癌症。而中大團隊針對經驗較淺的醫療人員，研究AI輔助系統能否提升他們的表現。

AI輔助 提升大腸腺瘤檢測準確度 助訓練黏膜下剝離術

AI輔助之下腺瘤檢測率提高了四成，而初學者的表現提升更為顯著，多達58%。

腺瘤檢測率提高四成

22位醫療人員為766位患者完成大腸鏡檢查，當中486位運用了實時AI輔助系統。結果顯示，AI輔助之下腺瘤檢測率提高了四成，而初學者的表現提升更為顯著，多達58%。小型腺瘤及扁平型息肉的檢測率也有所提升。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城醫生認為，AI輔助技術有具體的實時指引，助醫療人員有系統地學習和訓練，最重要是不論資歷深淺，都可大大減低漏診的風險。

AI輔助 提升大腸腺瘤檢測準確度 助訓練黏膜下剝離術

AI Endo能夠即時辨識當前手術步驟，自動提示組織結構及切割路徑。

自動提示組織結構及切割路徑

黏膜下剝離術用特殊的手術電刀，將胃腸癌的病灶整塊切除，可保留器官的完整性。不過此手術的技術要求高，初學者易造成術中、術後出血及穿孔，需要過百病例的訓練刀可完全掌握手術技巧。透過專家操作的47個黏膜下剝離術案例完整影片，從中以影片分析技術，於二百多萬幅圖片製成手術流程標籤，訓練出AI內窺鏡手術平台AI-Endo。AI-Endo能夠即時辨識當前手術步驟，自動提示組織結構及切割路徑，大大縮短醫生所需的臨床訓練時間。

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