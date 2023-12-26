AI輔助 提升大腸腺瘤檢測準確度 助訓練黏膜下剝離術

人工智能(AI)近年來醫學界的應用愈來愈廣泛，中大醫學院剛剛以AI輔助內窺鏡技術完成兩項研究，證實可提升消化道癌症的診斷和治療成效，亦有助醫生技術培訓。

引入 AI 輔助 大腸癌大多由大腸內的腺瘤慢慢演變而成，大腸鏡檢查有助識別腫瘤並切除，預防大腸癌。惟息肉大小、形狀、位置、大腸清潔程度及醫生的經驗，都有可能影響大腸鏡的準繩度。中大醫學院於2021年引入AI輔助大腸鏡檢查，透過深度學習大量內鏡影像，實時識別腸道息肉及癌症。而中大團隊針對經驗較淺的醫療人員，研究AI輔助系統能否提升他們的表現。

腺瘤檢測率提高四成 22位醫療人員為766位患者完成大腸鏡檢查，當中486位運用了實時AI輔助系統。結果顯示，AI輔助之下腺瘤檢測率提高了四成，而初學者的表現提升更為顯著，多達58%。小型腺瘤及扁平型息肉的檢測率也有所提升。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城醫生認為，AI輔助技術有具體的實時指引，助醫療人員有系統地學習和訓練，最重要是不論資歷深淺，都可大大減低漏診的風險。

AI Endo能夠即時辨識當前手術步驟，自動提示組織結構及切割路徑。