AIDS｜愛滋病U=U 九成患者可壓制病毒不傳染

雖然時代進步、醫學進步，但當提及愛滋病，仍有不少人覺得事不關己，甚至避而不談。事實上近年來藥物進步，要控制愛滋病維持免疫力已不是難事，而提倡「U=U」的概念，對患者、醫生，以至大眾都有重大意義。
「U=U」代表Undetectable=Untransmittable，意即患者血液中找不到HIV病毒，便不能夠透過性接觸傳播開去。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，「看似簡單的概念其實十分重要。對醫生來說，知道將患者治理好，壓制病毒，可預防愛滋病在社會傳播；從市民角度，可讓大眾知道用藥控制好病情的話，就連性接觸都不會造成傳染；部分患者或多或少會歧視自己，覺得自己『污糟』怕與其他人拍拖、結婚生仔，這概念可讓他們安心。」
每日一粒藥
愛滋病暫未能根治，但要做到U=U，成功將病毒壓制並不困難。林緯遜認為，「就像高血壓、糖尿病般，未能治愈但可以控制。只要跟隨指引，按情況使用適當藥物，愛滋病有九成以上比率可以控制得到，而大部分患者在6至12個月之內都做到U=U。」當然患者亦要配合，每日服藥一次，每次一粒，持之以恆。
及早治療減傳播
治療愛滋病的時機，隨藥物的發展也出現過變化。林緯遜解釋，「1996年出現了雞尾酒療法，即使用3款或以上的藥物一同治療。當時提倡盡早同時用多款強力藥物去壓抑病毒，提高免疫力，但當年藥物副作用較多，於是漸漸改變策略，到免疫系統的CD4指標下降至200(正常數值大於1,000)才治療。近年藥物有進步，強效而副作用少，建議確診後要盡快開始治療，減低傳播風險。」
併發症可致命
患者的免疫力會隨時間下降，如延誤治療，當CD4下降至200或以下，便有可能出現機會性感染。林緯遜指，「機會性感染是指愛滋病患者因為免疫力下降，以致受到其他病菌感染，而這些病菌一般不會影響免疫力正常的人士。常見的機會性感染包括結核病、肺囊蟲肺炎、隱球菌、馬菲氏青霉菌、弓形蟲感染等。另外血細胞相關癌症的風險亦會上升，例如淋巴癌等。以上的感染足以致命，而且免疫系統下降太嚴重才開始治療，或造成不可挽回的免疫系統損害，值得患者留意。」
簡化用藥避免尷尬
現時治療愛滋病的藥物有極大進步，可將3種強力抗病毒藥集於一身，每天只需服用一次。患者用藥初期或有頭暈、飽飽滯滯等輕微副作用，但整體副作用比過往藥物已輕微得多。林緯遜強調，「新式藥物簡化為每日服用一粒，為患者帶來福音。其實患者每次用藥就好像提醒自己患有愛滋病一樣，從前舊式藥物需要每日要服用數次，或對他們造成很大困擾和不開心。以往有藥物需要放入雪櫃，如年輕患者與家人同住會相當尷尬；存放太多藥物在家或辦公室都會怕被其他人發現。現時簡化用藥程序，藥物甚至可隨身攜帶，讓患者避免很多不必要的困擾。」