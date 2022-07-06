AIDS｜愛滋病U=U 九成患者可壓制病毒不傳染

愛滋病U=U 九成患者可壓制病毒不傳染

雖然時代進步、醫學進步，但當提及愛滋病，仍有不少人覺得事不關己，甚至避而不談。事實上近年來藥物進步，要控制愛滋病維持免疫力已不是難事，而提倡「U=U」的概念，對患者、醫生，以至大眾都有重大意義。 「U=U」代表Undetectable=Untransmittable，意即患者血液中找不到HIV病毒，便不能夠透過性接觸傳播開去。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，「看似簡單的概念其實十分重要。對醫生來說，知道將患者治理好，壓制病毒，可預防愛滋病在社會傳播；從市民角度，可讓大眾知道用藥控制好病情的話，就連性接觸都不會造成傳染；部分患者或多或少會歧視自己，覺得自己『污糟』怕與其他人拍拖、結婚生仔，這概念可讓他們安心。」

每日一粒藥 愛滋病暫未能根治，但要做到U=U，成功將病毒壓制並不困難。林緯遜認為，「就像高血壓、糖尿病般，未能治愈但可以控制。只要跟隨指引，按情況使用適當藥物，愛滋病有九成以上比率可以控制得到，而大部分患者在6至12個月之內都做到U=U。」當然患者亦要配合，每日服藥一次，每次一粒，持之以恆。 及早治療減傳播 治療愛滋病的時機，隨藥物的發展也出現過變化。林緯遜解釋，「1996年出現了雞尾酒療法，即使用3款或以上的藥物一同治療。當時提倡盡早同時用多款強力藥物去壓抑病毒，提高免疫力，但當年藥物副作用較多，於是漸漸改變策略，到免疫系統的CD4指標下降至200(正常數值大於1,000)才治療。近年藥物有進步，強效而副作用少，建議確診後要盡快開始治療，減低傳播風險。」