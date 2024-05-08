Barefoot Asia進駐尖沙嘴 引入逾百款赤足鞋 解放雙腳增強腳板肌肉

近年赤足鞋備受運動愛好者推崇，其鞋頭較寛、鞋底輕薄而且柔軟，模擬赤腳的狀態，可令足部回復最舒適的狀態，同時訓練平日較少用到的足底肌肉。亞洲首家赤足鞋專門店Barefoot Asia最近進駐尖沙嘴，引入全球逾100款歐美赤足鞋，由運動鞋、上班鞋、行山鞋、涼鞋，到各款休閒鞋系列等均一應俱全。

赤足鞋寬鞋頭的設計，讓腳有足夠空間向外伸展。

赤足鞋與一般平底鞋不同，它的三大獨特設計包括寬鞋頭、薄且柔軟的鞋底和零落差(Zero-Drop)鞋底。這些設計使得每雙赤足鞋都貼近腳底，有效啟動腳部和臀部的力量，有助改善姿勢、增強腳部肌肉力量和提升身體平衡力。據香港理工大學與美國哈佛醫學院(Harvard Medical School)研究顯示，穿上赤足鞋跑步6個月可增加小腿肌肉和腳板肌肉，可減低受傷風險。

店內特設全面的體驗區，讓客人可以在仿真自然的環境中試穿赤足鞋，挑戰不同地形和材質，享受赤足穿著帶來的靈活性和輕快感；店內也設有健身活動區，讓客人親身體驗在健身時穿著赤足鞋的抓地力，同時更能夠感受足部肌肉的運用和變化，有助改善健身姿勢並提升成效。

享受生活的方式

創辦人之一的 Adam指，厚底鞋減弱了腳趾的抓地力，赤足鞋可提升步行觸地感，提升肌肉運動的知覺、敏捷度和平衡力。此外，解放雙腳就像解放心靈一樣重要。當我們讓雙腳呼吸、自由移動時，整個身心也跟著感到舒暢愜意。走在城市裡、感受路面溫度、細緻觸感都是享受生活的一種方式。

Barefoot Asia Experience Store

地址 ：尖沙咀金巴利道35號金巴利中心地庫

營業時間 ：星期五至一 11am 至 9pm、星期二至四 12nn 至 8pm

WhatsApp 查詢 ：+852 9662 1874

Instagram ：@barefoot_asia

新店開幕優惠

為慶祝Barefoot Asia 新店開業，即日起至5月31日，顧客凡於個人Facebook/ Instagram 分享有關Barefoot Asia 專門店/赤足鞋/赤足生活點滴，標籤@barefoot_asia 並於門市出示帖文，可獲正價貨品95折優惠(不可與其他優惠一同使用)。