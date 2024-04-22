BB出牙｜嬰兒出牙仔時間、症狀、紓緩不適小貼士一文了解

大部分寶寶會在6至12個月大時開始長出牙仔，對於一眾新手爸媽來說都會對此感到既興奮又擔憂，興奮寶寶開始成長新階段，但同時擔憂寶寶在出牙期間會出現各種不適，影響他們的健康。以下就整理了寶寶出牙時間表、常見出牙症狀，以及分享4個紓緩出牙期間不適的貼士，各位家長不妨參考！

門牙最早出、臼齒最後出？即睇寶寶出牙時間表 一般來說，大部分寶寶會在6至12個月大時開始長出牙仔，有部分寶寶可能提早或遲些出牙，因人而異，家長無需太過擔心時間。不過，如果寶寶1歲後仍未長出第一隻牙，家長可能需要帶同寶寶到牙科診所作了解情況。以下為大家整理了寶寶出牙時間表，大多數人都是先長出正門牙，最後才會出臼齒：

寶寶出牙時間表

寶寶出牙常見症狀：狂流口水、食慾不振兼會發燒？ 對於新手爸媽來說，不少人都會擔心寶寶長出牙仔時會出現各種不適，坊間甚至流傳寶寶出牙時容易發燒，究竟是否屬實呢？其實，大部分情況下寶寶是不會因為出牙引起發燒，所以如果家長發現寶寶持續出現發燒或流鼻水等症狀，應立即求診作檢查及治療，因為有關情況未必與出牙有關。 至於寶寶出牙時會有甚麼常見症狀呢？一般來說，寶寶出牙時會容易流口水、牙肉痕癢，喜歡咬東西，部分寶寶出現牙肉腫脹，因而變得食慾不振，亦有寶寶在出牙時容易煩躁不安、睡眠不安定，甚至是在屁股長出紅瘡或紅疹等。

4個紓緩寶寶出牙期間不適貼士 見到寶寶在出牙期間會出現各種不適，作為家長又該如何是好？Gofever高燒編輯為各位家長整理了以下4個有助紓緩寶寶出牙期間不適的貼士： 1. 讓寶寶咬牙膠 寶寶出牙時容易出現牙肉痕癢，此時他們會喜歡咬東西，所以各位家長可以將牙膠洗淨，放進雪櫃冷凍後讓寶寶咬，以紓緩牙肉不適問題。 2. 多加安撫寶寶 寶寶出牙容易煩躁不安，家長應耐心加以安撫他們，甚至花多些時間陪他們玩耍，以減輕他們的不安。