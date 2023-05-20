BB感冒鼻塞點算好？醫生教你「吸鼻器」七重點

嬰幼兒不會擤鼻涕，如因堵塞鼻腔，便容易引起感染和發炎導致粘膜腫脹變成「鼻塞」，除了會降低飲食慾望，晚上也會哭鬧不易入睡。

防疫措施鬆綁加上免疫負債，近期許多嬰幼兒感染呼吸道融合病毒RSV、流感或過敏，寶寶鼻涕堵塞鼻腔、整夜哭鬧該如何處理？恩主公醫院小兒科主治醫師許登欽建議，家長可使用吸鼻器將鼻涕引流出來，手動式小巧易攜，電動式吸力強效但須小心別傷害到鼻黏膜，只要掌握7項重點，即可緩解寶寶不適。

流鼻涕、鼻塞都是生病或過敏常見的症狀，使病人難以順暢呼吸，尤其夜間躺下鼻涕倒流更是不舒服，嬰幼兒不會擤鼻涕，如因堵塞鼻腔，便容易引起感染和發炎導致黏膜腫脹變成「鼻塞」，除了會降低飲食慾望，晚上也會哭鬧不易入睡。因此，使用吸鼻器將鼻涕引流出來，可以緩解寶寶的不適，改善症狀。

吸鼻器有哪些種類？

手動式：手動式吸鼻器價格便宜、操作簡單、體積較小且方便攜帶，常見的有按壓式或口吸式，主要是利用負壓原理將鼻涕吸引出來。但吸力較弱且不容易消毒清洗，尤其家長使用口吸式要注意，若吸入寶寶的鼻涕，容易被傳染病毒與細菌。

電動式：電動式吸鼻器靠電力驅動幫浦產生吸力，可產生較大的吸力，操作方便，但使用時需小心不要傷害到寶寶的鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆小量吸取，減少吸力對耳膜的負擔降低不適感。另因噪音較大，可能使寶寶懼怕而排斥。

雖然適度吸出鼻涕，對症狀緩解有幫助，但若鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血的情況，就不建議再繼續使用了，這時候應該交由醫師判斷處理。通常洗澡後、睡前或是鼻涕量累積太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。