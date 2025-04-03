BFR助長者傷患加快操肌

近年健身運動愈加普及，但高強度運動並非人人皆可進行。血流限制訓練法(BFR)可以幫助年長者、傷患及術後病人快速達到肌肉增強的效果。物理治療師鍾惠文博士指出：「BFR為許多無法進行傳統訓練的人群提供了新的希望。透過這項技術，能夠幫助他們增強肌肉至肉眼可見的效果，並加速康復過程。」

鍾惠文解釋：「血流限制訓練法是一種透過減低四肢血液流通的方式來鍛煉肌肉，以低重量的訓練實現高強度訓練的效果。」在訓練過程中，只需使用輕重量器材，即可有效刺激肌肉的增長，特別適合那些無法承受重訓的人群。BFR對肌少症患者尤為有效，同時在不增加關節負擔的情況下促進肌肉恢復，對骨折患者尤其重要。此外，BFR還能提高代謝反應，增加生長激素分泌，從而促進肌肉修復與生長。研究顯示，BFR能有效減輕因前十字韌帶撕裂、骨關節炎等肌肉骨骼問題引起的疼痛。

BFR技術源於六、七十年代的日本，當時醫生佐藤義昭發現，長時間以傳統坐姿坐在榻榻米上會導致小腿肌肉腫脹和不適。因此，他提出在減少血流量的情況下進行運動能提升增肌效果的假設。經過深入的科學研究，這一理念逐漸被廣泛應用於運動訓練和康復治療中。

操作與訓練過程

具體操作上，傳統BFR訓練一般使用特殊的束帶，將其綑綁在肢體上，從而減低肢體遠端的血液循環。隨著科技的進步，醫療人員現在會利用特殊儀器，更準確地控制限制肢體的血液流通(減少約30%至40%或更多)，然後進行約10分鐘的低強度訓練。鍾惠文補充：「這樣的訓練頻率一般為每周2至3次，幾周後肌肉便能顯著增強。」

最適合7類人

BFR特別適合以下7類人：受傷患者、術後病人、初次訓練者、肌少症患者、長者、運動員，甚至航天人員。由於這些人士因不同原因無法進行高強度訓練，但又需要提升肌肉力量，進行康復訓練。鍾惠文強調：「BFR能幫助這些人群在短時間內增強肌肉，改善日常功能或促進康復。」他還分享了一個案例：「曾有一位接受膝關節置換手術的年長患者，手術後出現嚴重的肌肉萎縮。透過BFR訓練，成功幫助他在短時間內恢復肌肉力量，並隨後繼續進行更高強度的肌力訓練。」他表示，這項技術不僅限於術後康復，還能幫助其他關節疼痛和術後患者提升肌肉功能。

BFR VS EMS

相比於同樣用於增強肌肉康復的電脈衝(EMS)，兩者各有優勢。BFR能影響更多的肌肉群，短時間內見效，且患者不需要非常強壯，適用於肌力較弱的患者，一般治療時間為2至6周。相對而言，EMS主要針對特定肌肉群，訓練範圍較小，且需要較高的訓練強度，治療時間通常為4至6周。

血壓高心血管疾病要小心

然而，BFR訓練並非適合所有人。鍾惠文提醒：「對於有血管疾病、靜脈曲張、血壓控制不佳或孕婦，這項訓練存在一定風險，因此必須謹慎使用。」他建議患者應在專業人士如物理治療師或醫生的指導下進行BFR訓練，以確保安全。