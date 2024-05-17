BLACKMORES® 無腥味魚油迷你膠囊 維護心血管健康

經常吸煙飲酒，或是嗜吃多糖、多鹽及多油的食物，以及運動不足、作息無定時、心緒不寧靜，以及身體肥胖等，都是引發血管問題的主要原因。想保持健康，除了改變生活習慣外，亦可進食魚油以維護心血管健康。

深海魚油含人體必需但不能靠自身合成的Omega-3脂肪酸，其主要成分EPA是血管清道夫，有助增進血液循環，而DHA不單被譽為腦黃金，更是眼睛視網膜的重要成分， 對胎兒十分重要。 BLACKMORES® 無腥味魚油迷你膠囊，比一般魚油細40%*，功效不減，大人小朋友都吞服無難度。每粒含300毫克濃縮Omega-3 脂肪酸(包括EPA 180毫克，DHA 120毫克)。產品於澳洲製造，原裝入口。嚴選生長周期短的深海小魚，魚穫24小時內，冷製加工，保證新鮮無腥味，並添加加維他命E作抗氧化劑，不易變質，配上深褐色藥用級玻璃瓶，保持產品活性。