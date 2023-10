BLACKMORES®輔酶Q10 為心肌細胞提供足夠能量 維持心臟健康

BLACKMORES®輔酶Q10 150毫克:

‧為細胞產生能量,支持每日的新陳代謝

‧高效抗氧化,減少自由基破壞

‧為心肌細胞提供足夠能量,維持心臟健康和心肺功能

‧小巧軟膠囊,容易吸收,易於吞服

‧適合50歲或以上、關注心血管問題,能量虛耗大需要加強保護的人士

輔酶Q10 (Coenzyme Q10) 存在於人體每個細胞內,負責製造能量、補充動力及對抗氧化。人體可以自行合成,也可從食物中獲得,但隨著年齡增長,身體合成Q10的能力逐漸下降,而每個器官的Q10水平都會出現不同程度的下跌*。到40歲時,心臟的Q10水平只有20歲的6成。

人體的心臟、肝臟、腦部、肌肉等的能量需求極高,需要保持CoQ10供應充足,維持體力和活力。輔酶Q10雖然能在人體中自然產生,但其濃度會隨著年齡增長或正服用某類藥物而逐漸減少。為了確保體內有足夠的輔酶Q10,我們可以多吃富含輔酶Q10的食物,或是服用輔酶Q10補充劑。

即日起至11月9日,屈臣氏及萬寧藥劑部可享買第2件半價優惠,平均每件$202.4 (標準價$269.9),立即行動!

銷售點:屈臣氏及萬寧藥劑部

查詢:3468 6910

* Kalén A, Appelkvist EL, Dallner G. Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids. 1989 Jul;24(7):579-84.