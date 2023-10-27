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健康
2023-10-27 04:29:39
日報

BLACKMORES®輔酶Q10 為心肌細胞提供足夠能量 維持心臟健康

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BLACKMORES®輔酶Q10

BLACKMORES®輔酶Q10 150毫克 (30粒) 為細胞產生能量，促進心臟健康和心肺功能，適合50歲或以上、關注心血管問題，能量虛耗大需要加強保護的人士。

BLACKMORES®輔酶Q10 150毫克：
‧為細胞產生能量，支持每日的新陳代謝
‧高效抗氧化，減少自由基破壞
‧為心肌細胞提供足夠能量，維持心臟健康和心肺功能
‧小巧軟膠囊，容易吸收，易於吞服
‧適合50歲或以上、關注心血管問題，能量虛耗大需要加強保護的人士

 

輔酶Q10 (Coenzyme Q10) 存在於人體每個細胞內，負責製造能量、補充動力及對抗氧化。人體可以自行合成，也可從食物中獲得，但隨著年齡增長，身體合成Q10的能力逐漸下降，而每個器官的Q10水平都會出現不同程度的下跌*。到40歲時，心臟的Q10水平只有20歲的6成。

人體的心臟、肝臟、腦部、肌肉等的能量需求極高，需要保持CoQ10供應充足，維持體力和活力。輔酶Q10雖然能在人體中自然產生，但其濃度會隨著年齡增長或正服用某類藥物而逐漸減少。為了確保體內有足夠的輔酶Q10，我們可以多吃富含輔酶Q10的食物，或是服用輔酶Q10補充劑。

即日起至11月9日，屈臣氏及萬寧藥劑部可享買第2件半價優惠，平均每件$202.4 (標準價$269.9)，立即行動！

銷售點：屈臣氏及萬寧藥劑部
查詢：3468 6910

* Kalén A, Appelkvist EL, Dallner G. Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids. 1989 Jul;24(7):579-84.

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