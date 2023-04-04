Body check｜超聲波不止檢查孕婦！一文看清5大常見檢查部位

超聲波是一種透過高頻聲波檢查體内情況的技術，近年愈來愈常見於各大體檢計劃中。不過，原來超聲波檢查類別眾多，主要按不同身體部位而定，可以偵測不同疾病，適合不同人士需要。本篇整理了有包括上腹部、盆腔、乳房、心臟及骨質密度等5款體檢常見超聲波檢查的原理、應用及注意事項，供大家參考。

超聲波適用於任何年齡 超聲波檢查是常見的身體檢查工具，它是一種透過高頻聲波檢查體内情況的技術，當超聲波儀器發出的超聲波傳到身體器官或組織的邊界時，會產生不同程度的反射，透過接收器分析回聲方向及回傳時間，可以描繪出探測範圍的影像。超聲波檢查的優點是它沒有輻射，亦不是入侵性的檢查，任何年齡的人士皆適用。不過，由於超聲波難以穿透骨骼而且容易遭氣體遮蔽，所以不適用於檢查肺或被骨骼包圍的器官。以下為大家簡介5款體檢常見超聲波檢查。

上腹部超聲波檢查肝臟及胰臟疾病 上腹部超聲波檢查主要可以檢查腹部器官的情況，包括肝、膽、胰、脾及腎臟，以觀察有關器官是否出現肥大或是否有腫瘤，並能診斷患者是否有肝炎、肝硬化、膽石及胰臟炎等疾病。患者在接受上腹部超聲波前6小時需要開始禁止飲食，以免影像受食物及飲料干擾。

盆腔超聲波檢查 盆腔超聲波檢查是常見的女士身體檢查項目，透過超聲波探頭繞行下腹觀察盆腔內情況，評估患者的子宮及卵巢有否有任何水瘤、纖維瘤、卵巢多囊症、卵巢癌、子宮內膜異位或朱古力瘤等疾病。患者在接受盆腔超聲波檢查前需要喝大量的水並不能小便，以幫助超聲波傳播，更清晰診斷盆腔內情況。

乳房超聲波檢查 乳房超聲波是另一個常見的女士身體檢查項目，它透過發射高頻率的超聲波去掃瞄乳房及腋下位置，利用乳房組織不同的密度對超聲波穿透程度不同，產生不同的波頻，並將波頻資訊傳送至電腦構成乳房內部圖像，以識辨患者的乳房是否有腫塊，以及有關腫塊的位置、大小及性質，包括識辨良性水囊、惡性腫瘤及乳腺增生等情況。

心臟超聲波檢查 心臟超聲波檢查是目前最常用的非入侵性心臟影像檢查，可以多角度掃描患者心臟，診斷是否出現心肌梗塞、大動脈血管破裂及心外膜積水等疾病。對於針對心臟健康的體檢計劃，心臟超聲波檢查是其中一個常見的檢查項目。