BRCA基因檢測 幫助預防癌症

BRCA基因突變較為人熟悉的是會增加乳癌(10倍)以及卵巢癌(50倍)風險，但較少人知道同時會提高患上前列腺癌(4.5倍)和胰臟癌(2倍以上)的機率。由於BRCA基因突變或帶有遺傳性，臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂建議相關癌症患者的血緣親屬接受BRCA基因測試，進一步制訂健康管理計劃。

BCRA基因本身是抑癌基因，負責修復受損的DNA。若BCRA基因出現突變，就會失去修復能力，基因組變得較不穩定，繼而細胞出現異常、癌變的風險增加。陳穎樂續指，「BRCA基因突變可再分為生殖性及體細胞性，前者有50%機會遺傳給下一代；後者則於腫瘤上發現此特性，或由環境因素引致。」

不知道與前列腺癌有關

為了解癌症患者對BRCA基因突變的認知，由香港癌症患者及家屬組成的義工團隊「同路人同盟」向癌症患者作出網上問卷調查，發現近七成前列腺癌患者及一半胰臟癌患者並沒有聽過BRCA基因突變，以及不知道此基因突變有機會遺傳至下一代；亦有七至八成人不知道BRCA基因突變與前列腺癌和胰臟癌有關。此外，有45%人不知道男女均可帶有BRCA基因突變。