CAR-T治療難治型淋巴癌 七旬長者高惡性腫瘤全消失

葉士芃醫師指出，蔡伯伯的成功案例，在長者年齡細胞條件相對艱難挑戰以CAR-T成功打擊難治型淋巴癌，屬難能可貴。

71歲的蔡伯伯一年半前赫然發現頸部淋巴腫大，原來不以為意，在家人提醒下到中國醫藥大學附設醫院門診，經檢查後被診斷罹患瀰漫性大B淋巴細胞癌，由於瀰漫性大B細胞淋巴癌是高惡性度腫瘤，屬於難治型，其病程進展非常迅速，如未及時治療得宜，病人可能在幾個月或1至2年內就會有生命危險之虞，萬不可拖延與輕忽。

全球淋巴癌新治療 癌細胞被 CAR-T 獵殺

蔡伯伯在經歷第一線後，不到一年淋巴癌就復發，使用數次第二線的化療與標靶治療也無法完全根除腫瘤，困境中再接再厲，經內科部副主任暨淋巴癌團隊負責人葉士芃醫師深入討論，蔡伯伯決定接受全球淋巴癌新治療方式——CAR-T細胞治療法。整體治療過程非常複雜，須先在醫院內以高規格品質管控認證的實驗室將病患血液中的免疫T細胞收集足量並做濃縮冷凍處理，全程低溫運送到國際大藥廠坐落於瑞士的細胞工廠，經過基因轉殖處理並大量複製後，培養出具有能準確並持續獵殺癌細胞的CAR-T細胞大軍，之後再度冷鏈運輸回台送醫院移植給病人。

蔡伯伯住院接受前導性化學治療，緊接著進行CAR-T移植，住院約兩周後就順利出院。CAR-T移植後一個月，以正電子斷層造影精密追蹤，蔡伯伯的難治型癌細胞「零檢出」。