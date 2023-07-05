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健康
2023-07-05 22:20:43

Coco李玟逝世｜留意抑鬱症徵狀 及早求助

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抑鬱症

李玟CoCo家人剛在社交平台發文公布其死訊，因為抑鬱症而輕生，最後返魂無術。世衛指新冠肺炎首年全球焦慮和抑鬱症增幅達25%，「社交孤立」是原因之一。而大眾應留意自己及身邊人有否出現抑鬱徵狀，有需要便及早求助。

抑鬱症徵狀

抑鬱症患者會出現多種不同徵狀，如果連續兩星期出現下列5項或以上徵狀，便可能是抑鬱症。

  • 情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法。
  • 對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩。
  • 食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增。
  • 睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床。
  • 容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏。
  • 覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處。
  • 難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事。
  • 自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫。
失眠

失眠是抑鬱症徵狀之一。

抑鬱症求助熱線

社會福利署熱線：2343 2255

醫院管理局24小時精神科熱線：2466 7350

香港心理衞生會熱線：2528 0196

撒瑪利亞會24小時熱線：2896 0000

香港撒瑪利亞防止自殺會24小時熱線：2389 2222

生命熱線(24小時熱線)2382 0000

利民會即時通(24小時熱線)3512 2626

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