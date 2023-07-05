Coco李玟逝世｜留意抑鬱症徵狀 及早求助

李玟CoCo家人剛在社交平台發文公布其死訊，因為抑鬱症而輕生，最後返魂無術。世衛指新冠肺炎首年全球焦慮和抑鬱症增幅達25%，「社交孤立」是原因之一。而大眾應留意自己及身邊人有否出現抑鬱徵狀，有需要便及早求助。

抑鬱症徵狀

抑鬱症患者會出現多種不同徵狀，如果連續兩星期出現下列5項或以上徵狀，便可能是抑鬱症。