COPD與哮喘患者易受流感威脅 醫生：「高風險族群咁樣做」及早防護

COPD(慢性阻塞性肺病)俗稱「慢阻肺」，是一種因呼吸道長期發炎所導致的慢性肺部疾病，可透過早期診斷與持續治療，有效延緩惡化、改善生活品質。然而，最近又逢秋冬流感高峰期，高雄醫學大學附設中和紀念醫院戴嘉言副院長結合COPD與流感防治兩大重點，呼籲大眾，特別是高齡者、慢性病患者及免疫功能不全族群．需重視流感重症。

吸煙和高粉塵都是 COPD 高風險群 不要以為是老化而忽略治療

高醫洪會洋醫生表示，根據世界衛生組織資料，慢性阻塞性肺病位居全球十大死因第四位，與肺炎、肺癌並列最常威脅生命的肺部疾病，其常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難，但許多人誤以為只是老化現象，因而延誤黃金治療期。洪會洋醫生提醒，有吸煙史、或從事高粉塵工作的人士，應定期接受肺功能檢查，及早發現、早期治療。並強調：「規律用藥、戒煙、避免接觸風險因素與規律運動」是穩定病情的四大要點。

哮喘可藉藥物良好控制 但持續且正確用藥是成功關鍵

高醫郭彥廷醫生則提到，哮喘是一種由基因與環境交互影響所致的慢性呼吸道發炎疾病，多數病患透過吸入型藥物即可良好控制，但仍有部分患者屬於頑治性哮喘。隨著醫學進步，現已有針對哮喘患者的生物製劑，可藉由阻斷發炎路徑、減少哮喘急性惡化，改善呼吸功能與生活品質。他也提醒，哮喘控制的關鍵在於「持續治療、定期監察、正確用藥」，這三者缺一不可，千萬不可因症狀緩解而自行停藥。