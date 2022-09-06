COVID-19為何會引發長新冠？血液出現3大特徵

一名28歲、曾確診新冠的女性上班族坦言，「確診康復後，身體比以前更疲倦，每天下班回家倒頭就睡，不知道自己怎麼了？」這般心聲也是許多染疫康復者碰到的困境，感覺身體狀態大不如前！全球也出現不少患者康復後出現疲倦、呼吸道症狀、胸悶痛、睡眠問題、腦霧等不適症狀，醫界將其稱之為「長新冠後遺症」(long COVID)，為何新冠病毒會引發長新冠症狀？台北醫學大學嚴明芳教授表示，研究發現患者血液中出現三大特徵，顯示長新冠與「低皮質醇、T細胞耗損與EB病毒活化」有關。
長新冠定義尚未定論 目前台灣採WHO定義
台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授表示，目前全世界對於長新冠的定義未有定論，而台灣則採用世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的定義──「可能或已確診COVID-19者感染後3個月內產生症狀且持續至少2個月，常見症狀包括疲勞、呼吸急促、認知功能障礙等，通常會對日常功能產生影響，症狀可能在急性COVID-19恢復後產生，也可能為最初疾病持續存在。」
而在國際期刊《Nature》定義則為COVID-19急性期後4周以上出現持續症狀或長期併發症；英國期刊《NICE》為COVID-19感染期間或之後出現持續超過12周持續症狀。
長新冠在血液中的作用機制
究竟新冠病毒在人體內如何造成長新冠後遺症？嚴明芳教授說明，根據《Science》科學雜誌整理發現，長新冠個案的血液裡有三個特徵：
一、低皮質醇濃度
嚴明芳教授表示，皮質醇是一種壓力荷爾蒙，「通常壓力來時，人體會產生對抗的機轉，使得皮質醇濃度上升。過去有研究發現，發生急性感染時，皮質醇濃度也會降低，新冠也不例外。」
皮質醇會將飲食中脂肪和蛋白質立即轉化為能量，可以提高身體能量效率，但當皮質醇降低，就會影響患者正常對抗壓力的功能，因此「長新冠患者會感到很疲累」，因為本來應正常轉化體內能量以對抗壓力的機制已經變得低下。
二、T細胞疲勞
T細胞是一種免疫細胞，像軍隊一樣負責攻擊入侵體內的病原體。嚴明芳教授表示，研究也發現，有些染疫患者隨著病程進展到尾聲，透過篩檢已測不出病毒，但其實體內還有病毒殘留的分子，所以一直刺激免疫細胞，造成T細胞疲勞。
三、喚醒EB病毒(Epstein-Barr virus)
EB病毒是引發鼻咽癌的重要危險因子之一，而這類病毒通常會存在於人體內，只是沒有被活化，因此不會產生症狀或使細胞癌化，嚴明芳教授表示，在患者血液中發現，過去曾對抗體內EB病毒或其他皰疹病毒的激素活性仍存在，使得體內長期處於慢性發炎的狀態，「發炎是系統性的，且與體內平衡、疾病發生有很大關係。」
嚴明芳教授解釋，這項實證來自美國一項評估長新冠顯著免疫反應及生物作用機制的研究，蒐集人口學、生活品質量表、長新冠相關症狀、血液樣本及免疫學特徵進行探討，其中長新冠患者及染疫康復者兩組的個案，感染新冠肺炎的時間均超過一年。發現研究者在生活品質、健康狀態、呼吸困難、疲勞、憂鬱、疼痛、睡眠障礙、認知疾病及慢性疲勞的整體表現，皆為「長新冠組高於染疫康復組，再高於健康組。」
其中，長新冠組最常見的症狀，包含全身性症狀的疲勞(87%)及與神經相關症狀的腦霧(78%)、記憶困難(62%)及混亂(55%)。三組個案血液及免疫反應特徵，可看出長新冠的皮質醇濃度較低、CD4+/CD8+反應較高、且個案體內的抗EB病毒反應較高，顯示長新冠與低皮質醇、T細胞耗損與EB病毒活化有關。
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