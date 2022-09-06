COVID-19為何會引發長新冠？血液出現3大特徵

一名28歲、曾確診新冠的女性上班族坦言，「確診康復後，身體比以前更疲倦，每天下班回家倒頭就睡，不知道自己怎麼了？」這般心聲也是許多染疫康復者碰到的困境，感覺身體狀態大不如前！全球也出現不少患者康復後出現疲倦、呼吸道症狀、胸悶痛、睡眠問題、腦霧等不適症狀，醫界將其稱之為「長新冠後遺症」(long COVID)，為何新冠病毒會引發長新冠症狀？台北醫學大學嚴明芳教授表示，研究發現患者血液中出現三大特徵，顯示長新冠與「低皮質醇、T細胞耗損與EB病毒活化」有關。 長新冠定義尚未定論 目前台灣採 WHO 定義 台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授表示，目前全世界對於長新冠的定義未有定論，而台灣則採用世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的定義──「可能或已確診COVID-19者感染後3個月內產生症狀且持續至少2個月，常見症狀包括疲勞、呼吸急促、認知功能障礙等，通常會對日常功能產生影響，症狀可能在急性COVID-19恢復後產生，也可能為最初疾病持續存在。」 而在國際期刊《Nature》定義則為COVID-19急性期後4周以上出現持續症狀或長期併發症；英國期刊《NICE》為COVID-19感染期間或之後出現持續超過12周持續症狀。

長新冠在血液中的作用機制 究竟新冠病毒在人體內如何造成長新冠後遺症？嚴明芳教授說明，根據《Science》科學雜誌整理發現，長新冠個案的血液裡有三個特徵： 一、低皮質醇濃度 嚴明芳教授表示，皮質醇是一種壓力荷爾蒙，「通常壓力來時，人體會產生對抗的機轉，使得皮質醇濃度上升。過去有研究發現，發生急性感染時，皮質醇濃度也會降低，新冠也不例外。」 皮質醇會將飲食中脂肪和蛋白質立即轉化為能量，可以提高身體能量效率，但當皮質醇降低，就會影響患者正常對抗壓力的功能，因此「長新冠患者會感到很疲累」，因為本來應正常轉化體內能量以對抗壓力的機制已經變得低下。 二、 T 細胞疲勞 T細胞是一種免疫細胞，像軍隊一樣負責攻擊入侵體內的病原體。嚴明芳教授表示，研究也發現，有些染疫患者隨著病程進展到尾聲，透過篩檢已測不出病毒，但其實體內還有病毒殘留的分子，所以一直刺激免疫細胞，造成T細胞疲勞。 三、喚醒 EB 病毒 (Epstein-Barr virus) EB病毒是引發鼻咽癌的重要危險因子之一，而這類病毒通常會存在於人體內，只是沒有被活化，因此不會產生症狀或使細胞癌化，嚴明芳教授表示，在患者血液中發現，過去曾對抗體內EB病毒或其他皰疹病毒的激素活性仍存在，使得體內長期處於慢性發炎的狀態，「發炎是系統性的，且與體內平衡、疾病發生有很大關係。」