Culturelle康萃樂益生菌 【全線限時買3送1】部份產品激減低至$201/盒！

進入新的一年，當然要訂立一個新目標給自己。計小編話，無論是旅行、儲錢還是升職加薪，都不及「身體健康」重要！一於從腸道開始提升健康，選擇全球銷量No.1，兼擁有最多用家信賴和醫學界專家推薦的益生菌品牌「康萃樂益生菌」。由1月10至1月30日，於全線萬寧門市及網店購買Culturelle康萃樂產品可享買三送一優惠，部分產品更激減低至$201/盒！
照顧不同人的健康需求–【全球益生菌銷量No.1*品牌】康萃樂益生菌
全球銷量No.1*、擁有最多用家信賴及醫學界專家推薦的益生菌品牌「康萃樂益生菌」，以全球最豐富臨床科研實證的益生菌株，照顧不同人的健康需求，包括提升免疫力、護肝養肝、健康瘦身及腸道健康等。無論是大人或小朋友，每個人都能找到適合自己的健康配方。以下逐一介紹4大必買皇牌產品：
必買推介1）獲96%用家推薦及回購！–康萃樂健康瘦身益生菌
零壓力．快樂瘦身法，輕鬆心情瘦全身、減內脂、袪浮腫
瘦身最緊要健康同快樂，獲96%用家推薦回購【康萃樂健康瘦身益生菌】，蘊含世界No.1臨床瘦身益生菌配方Slimbiotics及LGG鼠李糖乳桿菌，配合高效維他命B雜，臨床實證，無需額外節食運動，有效減走7大過胖指標，包括內臟位置、腰部和臀部的頑固脂肪。絕無添加咖啡因及致敏刺激成分，安全無藥性，素食者亦可安心使用，每日一粒，輕鬆心情瘦全身！一眾用家親身實證後獲得滿意效果，更超過9成用家認同有助「袪浮腫、增飽腹感、零壓力瘦身」。
適合人士：高脂高澱粉飲食習慣、想管理健康身形人士服用
必買推介2）醫學界專家推薦–康萃樂護肝養肝益生菌
最強實證！100%用家滿意護肝養肝功效
醫學界專家推薦【康萃樂護肝養肝益生菌】專為強化肝臟健康而研發，1粒有齊全球權威腸胃組織WGO認證：7大護肝專用益生菌株+FOS益生元+鋅及硒配方，以腸肝軸方式源頭深層護肝健腸，強化肝臟解毒和排毒功能，修復更新。有效1星期消除疲勞，約2星期明顯面色變明亮，臨床實證，7星期降肝脂、肝酵素。獲100%用家「滿意護肝養肝及解酒功效」；超過91%用家認同「能改善面黃眼黃、睡眠質素、精神更飽滿」
1星期消除疲勞｜2星期面色明亮｜7星期減低肝脂及肝酵素
適合人士：經常外餐、應酬飲酒、晚睡、肝脂指數不理想或及早護肝的人士服用
必買推介3）最多兒科醫生推薦–康萃樂LGG®兒童益生菌
想小朋友抗病力Level Up，對濕敏、鼻敏說Bye Bye！
最多兒科醫生推薦【康萃樂LGG®兒童益生菌】，專為1歲起兒童設計，配方安全且富含LGG®鼠李糖乳桿菌，從口腔到腸胃全面護航，減少濕敏、鼻敏、提升抗病力、穩定便便狀態、預防蛀牙，更有助增強免疫力，幫助減少腸道不適。90%家長認同「有助減低濕敏鼻敏發作」；93%家長認同「有助提升免疫力，加快病後復原」。
適合人士：容易感冒、敏感症狀、想幫助便便消化順暢的小朋友服用
必買推介4）最多藥劑師推薦–康萃樂女性益生菌
女生要鍚自己，擊退私密困擾，每天都舒適自在！
最多藥劑師推薦【康萃樂女性益生菌】針對女性的特殊需求，獨有益生元組合+4種女性專用菌株+LGG鼠李糖乳桿菌，1日起效，擊退私密惡菌，針對趕走私密及尿道症狀，例如痕癢、灼痛、異味、分泌物等。更有效抑制壞菌黏附於私密處，平衡ph酸鹼度，以及提升私密處及尿道免疫力，降低私密感染的風險，同時改善經期綜合症狀。
適合人士：所有年齡段的女性，希望擊退及預防私密問題的女性服用
健康迎新春｜萬寧全線買3送1
由1月10日起至1月30日，於全線萬寧門市及網店，購買Culturelle康萃樂產品可享買三送一優惠：
．康萃樂護肝養肝益生菌：低至$344.3/件（標準價$459）
．康萃樂健康瘦身益生菌：低至$299.3/件（標準價$399）
．康萃樂LGG®兒童益生菌：低至$201/件（標準價$268）
．康萃樂女性益生菌：低至$246.8/件（標準價$329）
優惠期：1月10至30日
銷售點：萬寧門市及網店
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