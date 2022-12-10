Dead Hang有咩用？點樣做？盤點4大功效

Dead Hang簡單來說，即是將身體「懸掛」在某些地方，例如公園的單槓、健身室的引體上升器械等。雖然動作看似簡單，其實可以為身體帶來不少好處！
4大好處
- 為脊椎減壓：都市人長時間坐著工作，又或因為姿勢不正確，容易拉傷腰部肌肉，甚至出現椎間盤突出問題。Dead Hang可以透過地心吸力伸展腰部，同時減低椎間盤的壓力，有類似骨盆牽引的作用。
- 提升握力：握力的提升可以方便生活，例如打開一些樽或罐的蓋、更長持間提重物等，去旅行就可以一次買更多戰利品。另外有研究指，握力減弱是老化的指標之一，懸吊也可能幫助減慢老化！如果是健身人士，提升握力可助你在不同訓練中挑戰更大重量。
- 提升肩關節活動度：平時我們或比較少需要手臂上舉，久而久之會令肩關節活動度減低，Dead Hang便有助維持甚至提升肩部靈活性，尤其對於肩關節曾受傷的人，可以減低疼痛，重整肩部結構。
- 上半身伸展：伸展(拉筋)的好處毋須多講，而Dead Hang可以幫助伸展上半身不同肌肉，包括胸肌、背闊肌、菱形肌、中下斜方肌、豎脊肌、大小圓肌、崗下肌、後三角肌、二頭肌等，一次放鬆多個肌群，同時對身體姿勢也有好處。
Dead Hang點做？
- 找一個穩固的單槓，或者引體上升桿，然後站上腳踏或箱了，讓雙手可以觸及單槓。
- 雙手以大約肩闊的距離，掌手向前握緊單槓，然後腳離開腳踏，手伸直，身體放鬆懸吊。
- 期間保持暢順呼吸，新手可以15秒為目標，日後慢慢加至45秒至1分鐘，做3組。
註：椎間盤突出者，為安全計，腳可以不離地或腳踏，但放鬆腿部，讓手臂承受重量，腰慢慢放鬆先輕輕感受拉力。而肩痛人士可採中立握法，即左右掌心互相對住的方向，但需要引體上升器械或公園的設施。