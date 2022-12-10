Dead Hang有咩用？點樣做？盤點4大功效

為脊椎減壓： 都市人長時間坐著工作，又或因為姿勢不正確，容易拉傷腰部肌肉，甚至出現椎間盤突出問題。 Dead Hang 可以透過地心吸力伸展腰部，同時減低椎間盤的壓力，有類似骨盆牽 引的作用。

為脊椎減壓： 都市人長時間坐著工作，又或因為姿勢不正確，容易拉傷腰部肌肉，甚至出現椎間盤突出問題。 Dead Hang 可以透過地心吸力伸展腰部，同時減低椎間盤的壓力，有類似骨盆牽 引的作用。