DHA、EPA好有益 適量食用魚肉助保心臟抗腦退化

魚肉含有豐富的DHA、EPA，有助提升記憶力及促進腦部發育。台灣農業部漁業署最近便公開發文，指多項日本研究證實，常見於肉、魚、卵等動物性食品的DHA、EPA，有抑制心臟纖維化等功效，因此鼓勵適量攝取，以利身體健康。
抑制心臟纖維化
漁業署表示，日本以老鼠進行的實驗結果顯示，DHA可抑制與慢性腎衰竭有關的視網膜損傷與認知能力下降，而持續攝取足夠的DHA和EPA更可以抑制心臟纖維化，以及改善慢性腎衰竭引發的血脂異常。
另外，根據日本長壽醫療研究中心在愛知及大府市周邊進行的調查，發現每星期食用2次含有豐富DHA、EPA食物的人，大腦內的總灰白質與額葉皮質體積的萎縮便愈受到抑制，反映攝取這些營養元素有助對抗腦退化。
可選水銀量較低魚類
對於部分人擔心深海魚含有水銀會損害健康，台灣漁業署便指深海魚的生命周期長，累積的水銀量自然會較多，但強調只要避免長期食用同一種魚類，便不會有水銀中毒的風險；而聯合國農糧組織及世界衛生組織已表明，魚類與水生貝類等食物為健康及安全的食物來源，可以提供優質蛋白質及有益的不飽和脂肪酸等重要營養素，亦可改為食用水銀量較低的魚種，如鯖魚、鯡魚及沙甸魚等，對腦部發育與心臟血管疾病都是有益之選。