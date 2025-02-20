DHA、EPA好有益 適量食用魚肉助保心臟抗腦退化

魚肉含有豐富的DHA、EPA，有助提升記憶力及促進腦部發育。台灣農業部漁業署最近便公開發文，指多項日本研究證實，常見於肉、魚、卵等動物性食品的DHA、EPA，有抑制心臟纖維化等功效，因此鼓勵適量攝取，以利身體健康。

抑制心臟纖維化

漁業署表示，日本以老鼠進行的實驗結果顯示，DHA可抑制與慢性腎衰竭有關的視網膜損傷與認知能力下降，而持續攝取足夠的DHA和EPA更可以抑制心臟纖維化，以及改善慢性腎衰竭引發的血脂異常。

另外，根據日本長壽醫療研究中心在愛知及大府市周邊進行的調查，發現每星期食用2次含有豐富DHA、EPA食物的人，大腦內的總灰白質與額葉皮質體積的萎縮便愈受到抑制，反映攝取這些營養元素有助對抗腦退化。