DNA測試 可以知道幾多嘢？

林作最近打算用100萬港元向陳凱琳爸爸同細佬Derek Chan及發出挑戰，用DNA比照驗證其父子關係。DNA檢測技術近年有很大進步，除了驗證兩人是有親屬關係之外，還可以得到哪些資訊？

認識 DNA

去氧核糖核酸(DNA)是組成染色體的物質，而DNA則由A、T、G及C四種核苷酸排列而成，而基因則可用於形容能夠遺傳並具有功能性的一段DNA或者RNA序列，儲存了細胞生產蛋白質的訊息。