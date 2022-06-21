DNA測試 可以知道幾多嘢？

林作最近打算用100萬港元向陳凱琳爸爸同細佬Derek Chan及發出挑戰，用DNA比照驗證其父子關係。DNA檢測技術近年有很大進步，除了驗證兩人是有親屬關係之外，還可以得到哪些資訊？
認識DNA
去氧核糖核酸(DNA)是組成染色體的物質，而DNA則由A、T、G及C四種核苷酸排列而成，而基因則可用於形容能夠遺傳並具有功能性的一段DNA或者RNA序列，儲存了細胞生產蛋白質的訊息。
DNA檢測應用
近年基因檢測技術突飛猛進，而且有更多基因被成功解讀，能夠找出超過2,000種基因相關疾病，當中包括癌症和罕見病等，有助相關藥物開發。
- 身份辨識/親子鑑定：基於DNA就像指模般，沒有兩個人是完全一模一樣，透過分析DNA，便可以做到身份辨識，例如用於證實嫌疑犯有否犯罪；另外，對比二人的DNA相似度，也可以做到親子鑑定，準確度接近100%。
- 單基因/染色體遺傳病診斷：基因缺陷或染色體變異都可以引起遺傳病，例如蠶豆症、唐氏綜合症等。另外，部分癌症也有遺傳性，如BRCA基因變異，帶有此變異的女性，罹患乳癌、卵巢癌的風險會比一般人高得多，可以及早採取預防措施，如健康生活、定期監察，甚至預防性切除乳房。
- 癌症分類：透過癌細胞基因檢測，可以找出當中有否基因變異，繼而針對性地使用標靶藥物作癌症治療。部分癌症會出現抗藥性並再次變異，然而部分變異亦有較新的標靶藥作為應對。
- 多基因遺傳病基因檢測：不少疾病會受到多個基因影響，如癌症、心腦血管病、二型糖尿病、痛風、柏金遜症、肥胖、抑鬱症、自身免疫系統疾病等，不過這些疾病的後天影響亦不能忽視，因此檢測結果只可作參考，而不能視之為「將來必定患病」的結果。
- 潛能分析：每個人都有不同的潛能，這亦可以從基因中反映出來，例如身高、肌肉的特性如耐力或爆炸力較強、性格等，或者可從結果來考慮培養小孩向哪個方向發展。但當然，有先天優勢也不代表之後的發展一定會比其他人好，結果只能用作參考。