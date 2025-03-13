DSE 2025｜失眠解決方法10招 改善睡不著困擾

失眠｜這些情況＝真正失眠 10招失眠解決方法改善睡不著困擾

睡不著、睡不好或睡不飽都是睡眠障礙者的主觀形容詞。依據國際睡眠疾病分類，睡眠疾病大致可分為失眠、睡眠相關的呼吸疾病、中樞型的嗜睡症、日夜節律睡眠障礙、異睡症、睡眠相關的動作疾患、單獨的睡眠症狀及其他睡眠疾患，其中最常見的就是失眠。

養成良好睡眠習慣 10 大建議

養成良好的睡眠習慣才是上策，並提供10項好眠建議：