ECDS引流膽汁 解決惡性膽管阻塞

胰臟癌是本港第四大癌症殺手，佔所有癌症死亡個案約5.5%。晚期胰臟癌無論因為腫瘤增大又或出現轉移，都有可能引致膽管阻塞。中大醫學院研究發現，超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術(ECDS)比用膽管鏡放入支架作引流，有更好療效。 胰臟位於胃部後方，主胰管會與膽管結合，胰液與膽汁透過膽總管進入十二指腸幫助消化。若患上胰臟癌，並出現膽管阻塞併發症的話，胰液尚可透過副胰管進入十二指腸，但膽汁就沒有其他途徑流出，或引起黃疸、皮膚痕癢等徵狀。

放支架仍可再塞 惡性膽管阻塞每年影響本港數千名晚期癌症患者。目前可用的治療方法有幾種，例如經皮引流的體外引流術，惟患者需於體外掛起一個引流袋，或影響生活質素；體內引流的話，可經外科手術作「分流」，不過癌症患者未必承受到手術風險。現時最常用的是利用膽管鏡，如「通波仔」般於膽管阻塞位置放入支架撐開。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授鄧承恩醫生續指，「膽管鏡引流也非完美，因為部分患者的腫瘤阻塞令導管不能進入膽管，放不到支架；而部分患者放入支架後，腫瘤亦可能繼續生長，令膽管再次收窄。」