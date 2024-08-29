GBT洗牙 徹底清除牙菌膜

人人都想笑容滿面，但又怕露出一副有黃黃黑黑污漬的牙齒。牙齒污漬關乎外在和內在因素，很多時即使每天刷牙也無濟於事，而需要洗牙，最新的技術更可準確找出牙菌膜，然後把它和牙石一併清除。

牙科醫生季超表示，「洗牙」的學術名稱是「結石刮除術」(scaling)，首要針對細菌和牙菌膜。「口腔內有各式各樣的細菌，進食後，食物的渣滓會與口腔細菌和唾液互相作用，在牙齒表面、牙間隙及牙齦溝槽間形成牙菌膜。牙菌膜若沒有妥善清理，就會逐漸形成牙石。」

刷牙難清除

牙石的表面粗糙，會吸引更多細菌依附在它表面，逐漸產生毒素，引致牙齦炎、牙周病、蛀牙甚至牙齒鬆脫等問題。

每天清除牙菌膜是最理想的，但季超表示即使每天刷牙也不容易做到，「首先，刷牙只能清除由外在因素引起的污漬。其次，即使污漬由外在因素引起，如果是在牙齒上凹陷和隱蔽的位置，例如牙齦線下、牙齦溝和牙齒之間等，一般刷牙也難以深入這些位置消除所有污漬。若已形成牙石，刷牙可能更難清除，而需要考慮洗牙。」