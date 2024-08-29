GBT洗牙 徹底清除牙菌膜

人人都想笑容滿面，但又怕露出一副有黃黃黑黑污漬的牙齒。牙齒污漬關乎外在和內在因素，很多時即使每天刷牙也無濟於事，而需要洗牙，最新的技術更可準確找出牙菌膜，然後把它和牙石一併清除。
牙科醫生季超表示，「洗牙」的學術名稱是「結石刮除術」(scaling)，首要針對細菌和牙菌膜。「口腔內有各式各樣的細菌，進食後，食物的渣滓會與口腔細菌和唾液互相作用，在牙齒表面、牙間隙及牙齦溝槽間形成牙菌膜。牙菌膜若沒有妥善清理，就會逐漸形成牙石。」
刷牙難清除
牙石的表面粗糙，會吸引更多細菌依附在它表面，逐漸產生毒素，引致牙齦炎、牙周病、蛀牙甚至牙齒鬆脫等問題。
每天清除牙菌膜是最理想的，但季超表示即使每天刷牙也不容易做到，「首先，刷牙只能清除由外在因素引起的污漬。其次，即使污漬由外在因素引起，如果是在牙齒上凹陷和隱蔽的位置，例如牙齦線下、牙齦溝和牙齒之間等，一般刷牙也難以深入這些位置消除所有污漬。若已形成牙石，刷牙可能更難清除，而需要考慮洗牙。」
顯色技術令牙菌膜浮現
傳統洗牙都是逐隻牙洗，最終希望全面清除牙菌膜和牙石，但實際上在洗牙時，牙科醫生或牙科治療師只能看見較明顯的牙石，而看不到哪些位置有牙菌膜。 牙科治療師鄧佩盈表示，「其實牙菌膜一般是肉眼不能看見的，但近年有一種源於瑞士的新技術Guided Biofilm Therapy(GBT)，主要針對牙菌膜，當中包括有牙菌膜顯色技術，可以令牙菌膜呈現紫色。之後結合攝氏40度溫暖的水流，和特定的14微米赤蘚糖醇噴砂粉物料，可有效去除牙齒表面的牙菌膜和牙石，同時減低洗牙時的疼痛感。」
減少洗牙痛楚
鄧佩盈進一步解釋，「傳統的洗牙過程中，通常會使用超聲波洗牙儀器，產生高頻率和高能量的震動，使牙齒表面受到震動和撞擊。但當牙肉深處的牙石被擊碎時，就可能會引起不適甚至疼痛，尤其若牙肉已有發炎情況就更容易產生疼痛。上述的GBT技術則可以清除牙齒及牙肉表面的牙菌膜，同時又不會傷害牙齒和牙肉。如果要處理大量或深層的牙石，則可以配合新的超聲波技術。」
此外，部分病人洗牙後會覺得比之前痠軟敏感，鄧佩盈表示這是正常反應，因為去除牙結石後，牙齒暴露在外的面積會比較多一點，「這情況下可以使用一段時間的抗敏牙膏，或和牙醫商議在牙齒表面塗上一層氟素，有助紓緩敏感徵狀。」
以下人士在洗牙前一定要告知牙醫，適當地調整洗牙過程：
‧正在服用薄血藥
‧曾經接受心瓣手術、關節置換手術
‧患有心內膜炎
‧佩戴心臟起搏器