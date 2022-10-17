HIFU免開刀 治療子宮肌瘤

根據臨床統計，每4名女性當中，就有一名罹患子宮肌瘤；台灣健保資料庫顯示，2019年因子宮肌瘤就醫者就高達38萬人，可謂婦女常見疾病之一。子宮肌瘤雖多為良性腫瘤，但當肌瘤影響到患者日常生活時，建議應積極接受治療。嘉義大林慈濟醫院日前引進標靶音波刀(Magnetic Resonance-guided High Intensity Focus Ultrasound，簡稱MRgHIFU或HIFU)，為一項免開刀無創傷口即可治療子宮肌瘤的新技術，讓雲嘉南部患者能就近治療，不必再為治療子宮肌瘤舟車勞頓。

子宮肌瘤好發於育齡女性 有症狀建議積極治療

嘉義大林慈濟醫院婦產科陳建翰醫師表示，子宮肌瘤的形成原因，目前尚未有確切說法，但通常為多重原因，並與女性荷爾蒙刺激及患者體質有關；且疾病主要好發於育齡女性，若有家族史其罹患機率更高。另外子宮肌瘤大小與症狀無絕對關係，若患者無不適症狀且肌瘤狀況穩定，通常定期回診觀察即可，但若肌瘤已引發明顯症狀，例如經血過多、月經時間長或因壓迫導致排尿或排便不順時，則建議接受手術治療，避免嚴重影響後續生活品質。

陳建翰醫師補充，若子宮肌瘤生長位置靠近子宮腔及子宮角，容易影響胎兒生長空間，患者如果有備孕計劃，建議先治療子宮肌瘤後再懷孕。