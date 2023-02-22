HIV感染者 易忽略精神及社交健康

隨醫學進步，HIV感染者有藥物可好好控制病情，抑制體內病毒達致未能偵測的水平，感染者的壽命亦與一般人接近。惟他們對於健康管理仍有三大盲點，包括忽略精神及社交健康；對慢性疾病如心腎健康認知及關注不足；與醫護溝通也較被動，繼而影響治療效果。

只關注疾病本身

香港愛滋病基金會聯席副主席暨感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，隨檢測率、治療率病毒受抑制比率上升，現希望感染者都可享有具質素的生活。而基金會早前向58名HIV感染者作出詳細訪談，發現他們對健康管理出現盲點。「雖然他們知道身心健康的不同指標，但普遍只關心病毒量及免疫力指數，而即使出現長期睡眠問題，亦不會向醫護人員透露，也不願意接受情緒、社交支援服務。」

腎病風險增

其次是對心血管疾病和腎病的認知不足。林緯遜續指，「HIV感染者因為體內的炎症，加上年齡、共病和藥物等因素，會比一般人的心肌梗塞風險高20%至一倍；腎病風險亦高3倍，惟他們較少關注HIV對長遠慢性疾病的影響。感染者除應定期覆診抽血檢驗外，亦要建立良好生活和飲食習慣。」最後，在診症過程中，主要由醫生講解病情，感染者較少主動提出慢性疾病、精神及社交等方面的焦慮，林緯遜建議患者不妨主動提出，積極參與健康管理，醫生亦可助轉介相關服務幫助患者。

香港愛滋病基金會項目副總監黃文達補充，「不少HIV病友組織都會提供支援服務，如講座及工作坊等向病友講解疾病資訊，亦設朋輩支援小組，讓病友分享自身情況，互相支持。」