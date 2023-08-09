HIV感染長者 心理支援+藥物治療助控病

到現時為止，本港有逾萬個HIV感染個案，由於近年治療方案的進步，患者壽命與一般人士十分接近。不難想像他們要開始面對多種共病，例如高血壓、高血脂症等，令控病的挑戰更大，亦有可能引致情緒問題。

感染及傳染病科專科醫生徐詩駿表示，HIV(人類免疫缺乏病毒)可透過體液於人與人之間傳染，例如不安全性接觸、共用剃鬚刀等個人物品，或母嬰傳播，「感染HIV後不一定立即出現病徵，病毒潛伏期可長逾十年。病毒會破壞身體免疫系統的CD4 T細胞，當CD4 T細胞計數低於200時，或出現嚴重感染或癌症，此時便可診斷為愛滋病(AIDS)。」

更易患長期病及情緒問題

較早前愛滋寧養服務協會向HIV感染者作出調查，發現患者最難處理的事情為擔心感染者身份曝光、忘記服藥及藥物副作用；同時逾半受訪者患有兩種或以上慢性共病，最多為高血脂症及高血壓；約六成受訪者因健康狀況而出現情緒問題，如感到孤單、擔心受到差別待遇或感到不開心。

徐詩駿續指，過往有研究顯示HIV感染者比非HIV感染者有更高機率患上高血壓、心肌梗塞、腎衰竭、慢阻肺病等，「至於年長HIV感染者會察覺到受到年齡或因疾病而衍生的歧視，令患者因長期消極情緒而影響認知能力；不願外出活動而引致其他健康問題；甚至年紀增長都造成壓力而精神長期繃緊。」