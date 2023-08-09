HIV感染長者 心理支援+藥物治療助控病

到現時為止，本港有逾萬個HIV感染個案，由於近年治療方案的進步，患者壽命與一般人士十分接近。不難想像他們要開始面對多種共病，例如高血壓、高血脂症等，令控病的挑戰更大，亦有可能引致情緒問題。
感染及傳染病科專科醫生徐詩駿表示，HIV(人類免疫缺乏病毒)可透過體液於人與人之間傳染，例如不安全性接觸、共用剃鬚刀等個人物品，或母嬰傳播，「感染HIV後不一定立即出現病徵，病毒潛伏期可長逾十年。病毒會破壞身體免疫系統的CD4 T細胞，當CD4 T細胞計數低於200時，或出現嚴重感染或癌症，此時便可診斷為愛滋病(AIDS)。」
更易患長期病及情緒問題
較早前愛滋寧養服務協會向HIV感染者作出調查，發現患者最難處理的事情為擔心感染者身份曝光、忘記服藥及藥物副作用；同時逾半受訪者患有兩種或以上慢性共病，最多為高血脂症及高血壓；約六成受訪者因健康狀況而出現情緒問題，如感到孤單、擔心受到差別待遇或感到不開心。
徐詩駿續指，過往有研究顯示HIV感染者比非HIV感染者有更高機率患上高血壓、心肌梗塞、腎衰竭、慢阻肺病等，「至於年長HIV感染者會察覺到受到年齡或因疾病而衍生的歧視，令患者因長期消極情緒而影響認知能力；不願外出活動而引致其他健康問題；甚至年紀增長都造成壓力而精神長期繃緊。」
個人化治療控病
雖然愛滋病未有根治方法，但有抗病毒藥物可以抑制病毒至不能檢測的水平，預防演變為愛滋病及減低HIV傳播風險。新型的抗病毒藥物將二至三種不同成分藥物混合成複方藥物，每日服用一粒便可，簡化了用藥方式；另一方面，亦有長效針劑，當患者成功抑壓病毒後便可轉用，每一至兩個月注射一次便可。徐詩駿認為，「HIV感染長者或須同時服用其他慢性共病藥物，簡化用藥有助其依從性，避免不定期用藥而令病毒出現抗藥性。惟仍要留意藥物之間有否相互作用，作出個人化治療。」
朋輩支援改善精神健康
除了藥物治療之外，HIV感染長者還需要各方面的支援。愛滋寧養服務協會項目總監許思柔分享個案，65歲的A女士於2013年發現感染HIV，接受抗病毒治療10年，現時獨居，感染狀況未有告知家人朋友。今年初她開始出現三高及肌肉流失情況，缺乏家人支援，再加上擔心身體變差、自理能力下降，出現了失眠、焦慮和抑鬱症狀。後來經醫院轉介下使用愛滋寧養服務協會的服務，包括物理治療、輔導服務、健康及生活教育等，得到了朋輩的支援，及透過工作坊建立能力感，A女士的體力及精神健康得以改善。