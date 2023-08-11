HPV可致頭頸癌 男性患者更多！醫生講解治療及預防方法

不少人到現在仍以為HPV只關女性事，其實男性都有可能感染HPV病毒，繼而誘發不同疾病，包括頭頸癌。HPV和頭頸癌有甚麼關係？又要怎樣治療和預防？臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍就為大家講解。 Q ： HPV 是甚麼病毒？ 人類乳頭瘤病毒(HPV: Human Papillomavirus)是一組包括超過100種類型的病毒，部分屬高風險基因型的病毒，可引致細胞病變及癌症(例如子宮頸癌和頭頸癌等)。

Q ： HPV 以甚麼方式傳播？ 主要透過性行為接觸到皮膚傷口、黏膜或體液感染。除了性器官，也可能因口交導致口腔或口咽感染HPV。 Q ：為甚麼 HPV 有機會引致頭頸癌？ 若頭頸部位的黏膜細胞持續受到HPV感染而未能被人體清除，潛伏的病毒可能引發細胞產生癌變。而頭頸癌是上呼吸道癌症的統稱，依據癌變位置，可分為鼻咽癌、口腔癌、舌癌、咽喉癌、鼻竇癌和唾液腺癌。 Q ： 男女士患頭頸癌比例是多少？ 男:女=2:1。有研究顯示男性較女性有更多的HPV相關之口腔感染和口咽癌案例。另外，男性煙酒的比例也較女性為多。

Q ：頭頸癌會有甚麼病徵？ 頭頸部癌症基於不同的原發位置，會引致不同的病徵。如口腔癌可能造成口腔潰瘍長期不愈合或流血的情況；若是在口咽的話則可能造成吞嚥困難或喉嚨痛；若是在下咽部或是喉部，則會造成聲音嘶啞、吞嚥疼痛、或者吞嚥困難。另外，頸部淋巴結腫大也是頭頸部癌症常見的症狀，如有懷疑，應盡快諮詢醫生作詳細檢查。

Q ：頭頸癌的治療方式？ 視乎癌症分期與腫瘤位置，早期主要以手術切除或放射治療(俗稱放療或電療)為主，中後期需要結合手術、電療、化療或者標靶等治療，以增加治愈率。如果已經有遠端轉移，則會以化療、免疫治療或標靶藥物等組合來延長患者壽命和改善病徵，有需要時也可以以電療紓緩局部病徵。

Q ：如何預防頭頸癌？ 首要是戒煙，並減少攝取酒精和嚼檳榔等習慣。此外，接種HPV疫苗可以減少因HPV導致的頭頸癌。 Q ：個案分享 48歲的X先生身體狀況一直良好，沒有吸煙和飲酒的習慣，在1年前感到持續喉嚨痛，歷時超過3星期，而且右邊頸部感覺愈來愈腫脹，經過耳鼻喉科醫生檢查，發現口咽有一個約1.5 cm的腫瘤，抽取樣本檢查後確定為HPV陽性的鱗狀癌，磁力共振檢查亦發現兩邊頸部都有淋巴核擴散，最大約2.5厘米，幸好並未有遠端轉移。X先生其後接受了根治性放射治療以及同步化療，病情得到完全控制，完成治療後的例行檢查已經找不到任何腫瘤的蹤影。