HPV疫苗 防癌防濕疣

人類乳頭瘤病毒(HPV)有百多種類型，最嚴重也最為人熟悉的是會引致子宮頸癌，事實上也可導致肛門癌等不分男女的癌症；另一方面，HPV亦是導致濕疣(俗稱椰菜花)的元兇。婦產科專科醫生于春紅建議，適齡女性可考慮接種HPV疫苗，有助預防相關疾病。 子宮頸癌於45歲和80歲左右出現發病高峰，于春紅估計，「因為感染HPV不會一兩年內立即發病，而是有一個過程，可長達20年。所以女性由有性行為開始，十多廿年之後即四十多歲，就出現一個子宮頸癌高峰。80歲的群組則可能是過往對婦科檢查及子宮頸篩查的意識較薄弱，到發病才發現。」



持續感染可致癌 子宮頸癌最常見的種類是鱗狀細胞癌，佔約九成個案，而這類子宮頸癌與高危型HPV密切相關。「高危型HPV主要透過性接觸感染，如果持續感染而不處理，且身體免疫系統未能完全清除病毒，就有可能演化成子宮頸癌。」于春紅續指，「至於如何知道病毒是否留在體內，就要透過恆常的子宮頸篩查。」 如不幸患上子宮頸癌，須視乎患者的年紀、腫瘤的期數和大小、生育意願等去考慮治療方案，方法則包括手術切除(子宮、子宮頸、部分陰道、盆腔淋巴等)、化療和電療等。 濕疣可復發 至於濕疣，不少女士求診時也未必很清楚自己狀況，「她們只表示自己下身『生了粒嘢』，維持一段時間沒有康復，甚至變大、變多才看醫生。」于春紅指出，濕疣可出現在外陰、陰道、子宮頸，視乎位置可選擇塗搽藥膏、手術切除或冷凍治療，「惟治療後病毒仍潛藏體內，當免疫力下降時有可能復發。」濕疣的潛伏期從幾周到幾個月甚至更長，也容易讓患者忽略患上此症的可能。



預防5件事 預防以上兩種由HPV引致的疾病，于春紅建議，「首先是安全性行為，使用安全套，雖然未能完全隔離皮膚的接觸，但仍屬有效的方法；其次是盡量單一性伴侶。另一方面，吸煙也是子宮頸癌的高危因素，所以應該戒煙。然後是主動接種HPV疫苗，保護率達七成以上。最後，所有曾經有性經驗的婦女應定期做子宮頸篩查，30歲以上女士除細胞檢測外也應做HPV檢測，因HPV感染未必有明顯徵狀。疫苗接種和子宮頸篩查都很重要，並非接種疫苗後就毋須做篩查，大家要留意。」 把握免費接種機會 接種子宮頸癌疫苗的最佳時機是由9歲開始，未發生性行為之前，可以得到最佳的保護，涵蓋9種可引致疾病的HPV型號。于春紅希望男女都不要錯過這最佳時間，「尤其男性暫時沒有完善的篩查計劃，更應接種疫苗。」至於已有性行為的人士，也不代表不能接種，因為即使感染了當中一兩種HPV型號，疫苗對其他型號仍有保護作用。 政府現正推行HPV疫苗一次性免費補種計劃，為2004至2008年出生的女性香港居民接種疫苗，由於完成疫苗接種需時，而補種計劃於2026年12月結束，適齡女性宜把握機會，及早致電2855 1333或透過網頁(樂妍站)預約接種疫苗。

