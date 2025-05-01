HPV疫苗｜17-21歲香港女性居民免費接種計劃　有效預防子宮頸癌

子宮頸癌是由持續感染高風險類型人類乳頭瘤病毒(HPV)所引致，是香港女性第八大常見癌症。接種HPV疫苗有效預防子宮頸癌，醫生建議於性行為開始前接種疫苗，以達致最佳保護效果。現時香港政府提供多項免費及資助的HPV疫苗接種計劃，主要針對合資格學童同指定組別人士。

若錯過計劃日後或需自費接種疫苗

自2019/2020學年開始，本地小五及小六女學生可透過衞生署「學童免疫接種計劃」免費接種兩劑HPV疫苗，學童免疫注射小組會每學年走訪全港小學替合資格女學生進行疫苗接種。如果錯過校內疫苗接種，家長可預約學童免疫注射小組分區辦事處，為學童安排補種服務。

為提升女性對高風險人類乳頭瘤病毒的免疫力及有效預防子宮頸癌，衞生署於2024/25學年擴展HPV疫苗的目標群組。除了每學年固定的「學童免疫接種計劃」，上年度開展了一次性，為期兩年的「人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗補種計劃」，專門為已登記醫健通、並於2004年至2008年出生的香港女性居民免費補種疫苗。計劃分開三個階段進行，第一階段已於2024年12月展開，疫苗外展隊到訪全港中學為中五或以上的全日制女學生接種疫苗。第二階段於2025年3月開始，目標群組為2004年至2008年出生的香港居民大專女學生，學生可在院校醫療保健處接受疫苗接種。第三階段為非在學的2004年至2008年出生香港女居民接種疫苗，合資格人士可透過社區醫療網絡接受補種，有關詳情稍後公佈。若錯過今次計劃的合資格人士，日後或需自費接種疫苗。