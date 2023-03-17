HPV病毒 皮膚疣元凶

皮膚疣由人類乳頭瘤病毒(HPV病毒)引起，是一種很常見的皮膚病，臨床上常見的疣包括扁平疣及尋常疣。家庭醫學專科醫生袁明慧指，HPV病毒通常存活於潮濕的公共地方，赤腳行走或共用個人物品都可能增加感染疣的風險。
人類乳頭瘤病毒，即是我們常聽到的HPV病毒，當病毒接觸皮膚後，如果有傷口，或抵抗力下降時，就會令皮膚增生，形成皮膚疣。疣亦有分不同種類，當中最常見的有扁平疣、尋常疣及足底疣。
扁平疣尋常疣最常見
扁平疣多出現於面及頸部，呈淺啡或肉色的小肉粒，體積較細小，直徑約為1至3毫米，扁平小粒狀；尋常疣比較大粒，多出現於手指腳趾的指甲邊，肉粒表面粗糙，帶小黑點，直徑約5至10毫米；足底疣顧名思義生長於腳底，表面凹凸不平、粗糙，同樣帶有小黑點，體積一般較大。
袁明慧指，「3種疣都不算難處理，因扁平疣細粒，治療上一至兩次就可清除，而體積較大的尋常疣及足底疣，由於根部較深，可能要3至4次治療才可以徹底清除。」雖然不接受治療，皮膚疣都可能數月後自行痊愈，但更大可能是感染自己其他部位，又或傳染他人，所以最好還是及早處理。
保持皮膚乾爽清潔
HPV病毒主要存活於潮濕地方，例如公眾泳池、更衣室及健身室等，如果赤腳行走，或與他人共用個人物品，都可能會感染病毒。袁明慧稱，免疫力較低人士或孕婦一旦感染病毒，病發風險亦會較高。
袁明慧提醒，預防疣首先要保持皮膚乾爽清潔，避免在公共地方赤腳行走、與他人共用毛巾、化妝用品及剃刀等個人用品。至於HPV疫苗就未必可以防止皮膚疣，「疫苗的研發主要針對性器官癌症及性病濕疣的HPV病毒型號，與引起皮膚疣的HPV病毒型號不同，所以如果想以疫苗來預防感染以上的皮膚疣，就未必起到作用。」
治療方法多樣
現時治療皮膚疣主有要三種方法，包括外塗的水楊酸藥水、手術及冷凍治療。水楊酸藥水帶腐蝕性，由於有可能破壞周圍皮膚，容易在治療後留疤，未必適合用於面或頸部；如果針對比較微小的疣，醫生通常建議以手術清除，包括二氧化碳激光及電灼，治療位置較精準，術後傷口結痂，通常一至兩周就可以復元；而針對體積較大的疣，包括尋常疣及足底疣，則建議冷凍治療，透過攝氏-196度的低溫液態氮噴於患處，以低溫破壞受疣感染的皮膚組織，令其脫落。