HR+乳癌 推遲化療 保生活質素

乳癌是本港女性最常見的癌症，不過存活期相對其他癌症長，澳洲的統計便發現乳癌5年存活率達91.1%，僅次於黑色素瘤。因此，患者的生活質素相對較重要，患者又有何方法盡量避開副作用多的化療？
乳癌以受體分類的話，可以分為荷爾蒙受體陽性(HR+)、第二型人類表皮生長因子受體陽性(HER2+)及三陰性(TNBC)。外科專科醫生熊維嘉表示，本港乳癌個案以荷爾蒙受體陽性為多數，包括雌激素受體(ER)或黃體酮受體(PR)，「據香港乳癌資料庫第十三號報告，接受過相關測試的患者中，83.1%為ER陽性、70.1%為PR陽性。」
減復發風險
早期的乳癌希望可以透過手術根治，再因應術後化驗報告、期數和類型，設定治療方案，例如HR+患者採用荷爾蒙治療，但有可能需要輔以電療和化療。熊維嘉續指，「化療目的除殺滅癌細胞外，亦可減復發風險，但由於會有脫髮、噁心、嘔吐、腹瀉、口腔炎、白血球低下等副作用，擔心會影響生活質素的患者，可在化療前先做乳癌腫瘤基因表現檢測。」
基因檢測判斷化療需求
乳癌腫瘤基因表現檢測會測試16個癌症基因及5個參考基因，再計算出未來10年復發風險指數，如復發指數為26至100，代表復發風險較高，患者較大機會可從化療中獲益；但若復發指數為0至25，代表乳癌復發率低，未必可從化療得到額外好處，患者有機會可以避免這個較辛苦的療程。
延長存活期中位數
對於HR+/HER2-晚期或轉移性乳癌患者，亦有藥物可以推遲化療。例如CDK4/6抑制劑，研究指出併合荷爾蒙治療，比單獨使用荷爾蒙治療，整體存活期中位數可以增加至67.6個月；延遲化療的需求亦增加接近20個月，達到48.1個月之久。臨床腫瘤科專科醫生張文龍指，「CDK4/6抑制劑的作用是抑制癌細胞DNA複製過程之前的生化工作，阻止癌細胞分裂。」
生長快速或有PIK3CA基因突變
HR+/HER2-乳癌相對其他乳癌較易處理，但如果原有治療無效，或者癌症生長快速，確診時已屬晚期，例如擴散到腦部，便要留意是否帶有PIK3CA基因突變，張文龍解釋，「PIK3CA基因負責細胞生長和凋亡，若出現突變，細胞就會不受控地生長，導致癌症。帶有此基因突變的患者一般對化療反應較差，也可能對荷爾蒙治療產生抗藥性。」標靶藥阿培利西便可幫助這類患者，配合荷爾蒙治療能達到11個月的無惡化存活期中位數，再度推遲化療。香港乳癌基金會設有PIK3CA基因檢測資助計劃；坊間亦有機構資助使用阿培利西，減輕患者的藥費負擔。