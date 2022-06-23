HR+乳癌 推遲化療 保生活質素

乳癌是本港女性最常見的癌症，不過存活期相對其他癌症長，澳洲的統計便發現乳癌5年存活率達91.1%，僅次於黑色素瘤。因此，患者的生活質素相對較重要，患者又有何方法盡量避開副作用多的化療？ 乳癌以受體分類的話，可以分為荷爾蒙受體陽性(HR+)、第二型人類表皮生長因子受體陽性(HER2+)及三陰性(TNBC)。外科專科醫生熊維嘉表示，本港乳癌個案以荷爾蒙受體陽性為多數，包括雌激素受體(ER)或黃體酮受體(PR)，「據香港乳癌資料庫第十三號報告，接受過相關測試的患者中，83.1%為ER陽性、70.1%為PR陽性。」

減復發風險 早期的乳癌希望可以透過手術根治，再因應術後化驗報告、期數和類型，設定治療方案，例如HR+患者採用荷爾蒙治療，但有可能需要輔以電療和化療。熊維嘉續指，「化療目的除殺滅癌細胞外，亦可減復發風險，但由於會有脫髮、噁心、嘔吐、腹瀉、口腔炎、白血球低下等副作用，擔心會影響生活質素的患者，可在化療前先做乳癌腫瘤基因表現檢測。」 基因檢測判斷化療需求 乳癌腫瘤基因表現檢測會測試16個癌症基因及5個參考基因，再計算出未來10年復發風險指數，如復發指數為26至100，代表復發風險較高，患者較大機會可從化療中獲益；但若復發指數為0至25，代表乳癌復發率低，未必可從化療得到額外好處，患者有機會可以避免這個較辛苦的療程。