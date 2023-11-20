ICL矯視｜林宣妤麥沛東分享ICL矯視後感 擺脫眼乾、眼澀等不適！大讚︰「睇嘢仲清楚過以前戴con」

憑著《正義迴廊》中唐文奇一角，令人留下深刻印象的麥沛東，近日與馬來西亞女神林宣妤（Serene）出席希瑪微笑矯視中心活動，分享接受ICL（植入式隱形眼鏡）手術後的生活變化，大讚視力比以前睇得更清楚！

二人深受 高度近視及深度數散光 困擾

麥沛東和Serene都是高度近視及深度數散光人士，Serene自小便有600度近視兼600度散光，而麥沛東更為誇張，有近過千度近視。作為演員的二人，拍攝或出演舞台劇時，都需要佩帶隱形眼鏡，不但需要面對一早起床佩帶隱形眼鏡、經常因佩帶隱形眼鏡出現眼乾、眼紅等情況，更曾經試過長時間拍戲或做舞台劇時，隱形眼鏡突然掉落，只好在視力不清情況下繼續演出。因此，Serene和麥沛東決定先後於3年前及半年前接受植入式隱形眼鏡手術，擺脫佩帶隱形眼鏡的不便。

ICL改善視力問題 重拾生活工作便利

電影《富都青年》正是Serene完全擺脫隱形眼鏡後的第一套電影，她大讚睇得清楚之餘更沒有眼乾、眼澀等不適出現，「以前拍攝時，打燈都不時會令雙眼乾上加乾，視野都較為模糊，但現在完全不會有問題。」

至於擺脫近視的麥沛東，最近就剛剛與「鬼王」潘紹聰合作演出舞台劇，他表坦言以前演出舞台劇時，都會擔心隱形眼鏡數量不足，「每日起碼都需要一對，有時兩場之間可能因眼乾、眼紅等而需要更換隱形眼鏡。」但今次演出舞台劇不但毫無顧慮，視力更比以前為好，「即使在漆黑一片的後台，都比以前看得更清楚。」

二人均建議有意接受ICL矯視手術的人士，可先預約眼科專科醫生進行眼部檢查且了解更多手術細節，再由醫生判斷是否適合接受此手術。