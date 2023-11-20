ICL矯視｜林宣妤麥沛東分享ICL矯視後感 擺脫眼乾、眼澀等不適！大讚︰「睇嘢仲清楚過以前戴con」

憑著《正義迴廊》中唐文奇一角，令人留下深刻印象的麥沛東，近日與馬來西亞女神林宣妤（Serene）出席希瑪微笑矯視中心活動，分享接受ICL（植入式隱形眼鏡）手術後的生活變化，大讚視力比以前睇得更清楚！
二人深受高度近視及深度數散光困擾
麥沛東和Serene都是高度近視及深度數散光人士，Serene自小便有600度近視兼600度散光，而麥沛東更為誇張，有近過千度近視。作為演員的二人，拍攝或出演舞台劇時，都需要佩帶隱形眼鏡，不但需要面對一早起床佩帶隱形眼鏡、經常因佩帶隱形眼鏡出現眼乾、眼紅等情況，更曾經試過長時間拍戲或做舞台劇時，隱形眼鏡突然掉落，只好在視力不清情況下繼續演出。因此，Serene和麥沛東決定先後於3年前及半年前接受植入式隱形眼鏡手術，擺脫佩帶隱形眼鏡的不便。
ICL改善視力問題 重拾生活工作便利
電影《富都青年》正是Serene完全擺脫隱形眼鏡後的第一套電影，她大讚睇得清楚之餘更沒有眼乾、眼澀等不適出現，「以前拍攝時，打燈都不時會令雙眼乾上加乾，視野都較為模糊，但現在完全不會有問題。」
至於擺脫近視的麥沛東，最近就剛剛與「鬼王」潘紹聰合作演出舞台劇，他表坦言以前演出舞台劇時，都會擔心隱形眼鏡數量不足，「每日起碼都需要一對，有時兩場之間可能因眼乾、眼紅等而需要更換隱形眼鏡。」但今次演出舞台劇不但毫無顧慮，視力更比以前為好，「即使在漆黑一片的後台，都比以前看得更清楚。」
二人均建議有意接受ICL矯視手術的人士，可先預約眼科專科醫生進行眼部檢查且了解更多手術細節，再由醫生判斷是否適合接受此手術。
希瑪微笑矯視中心 提供高質素ICL植入式隱形眼鏡服務
植入式隱形眼鏡Implantable Contact Lens (ICL)，是專為深度近視、遠視、散光人士而設，適合因角膜厚度偏薄或角膜形狀欠佳而不適合接受激光矯視人士。在整過手術過程中，無須切削角膜，眼科醫生會把ICL 晶體植入眼內，矯正高度近視、遠視及散光，最快30分鐘內即完成手術，術後無需縫針，一般矯視後第二天已能恢復視力。
有別於其他激光矯視，ICL是唯一一種可逆轉的矯視方式，客人可按需要選擇取出ICL晶體。一般矯視後第二天已能恢復視力，最高可矯正1800度近視、1000度遠視、600度散光。
想跟麥沛東和Serene一樣，徹底擺脫因佩帶隱形眼鏡而帶來的眼乾、眼澀等不適，由即日起至2023年12月31日止，am730讀者可享限時優惠！
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