JCRing無創傷血糖風險評估智能健康戒指 指尖上的私人健康管家

近來，市面上陸續出現可以時刻監測身體健康的智能戒指，而「JCRing Smart Health Ring 」是非一般智能健康戒指，除了可以24小時全天候貼身追蹤用戶的健康及活動數據，包括心率變化、睡眠狀況、運動追蹤、體溫變化、壓力水平等。更特有採用BGEMTM無創傷血糖風險評估，透過AI人工智能算法，結合戒指內置高性能傳感器，連續採集和監察身體不同狀態下生命體徵的數據，具臨床驗證研究 ^ 。只需在空腹情況下在7天內至少進行3天的血糖測量，就能綜合評估和預測你的血糖風險，令各位關注健康人士可以時刻輕鬆監測血糖水平。

「JCRing Smart Health Ring 」無創傷血糖風險評估智能健康戒指採用鈦金屬製成，輕盈舒適的設計，令人佩戴起來感自在，不影響日常生活，特別在睡眠時戴著，都不會覺得有異物感。不少人都會擔心體積細小會影響其內置電池的續航力，事實上「JCRing Smart Health Ring 」無創傷血糖風險評估智能健康戒指提供USB充電，一次充電即可支援5天至10天24小時的健康監測。且透過專用的應用程式，隨時於手機監察自己的健康狀況或與醫護人員分享您的健康歷程。

銷售點︰SOGO、永安(上環總店、彌敦道店)、豐澤、衛訊、百老滙、YOHO