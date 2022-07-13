Jeffrey魏浚笙變肌肉型男 靠168斷食+負重運動

Jeffrey魏浚笙於《I SWIM》中飾演天才泳手，靚仔外貌加上肌肉身形成為新一代男神。但原來男神以前都係一位200磅肥仔，全靠168斷食法加上負重運動先可以變身男神，不過實際上要點做？ 168 斷食法 每日限時進食 168斷食法意指每日有16小時禁食，一日所有熱量攝取都在8小時內完成。例如早上8時吃早餐的話，最後一餐便要在下午4時前完成，而時間可以自行調配，例如遲一點上班的人士，可以上午11時吃早餐，下午2時吃午餐，在晚上7時的正常時間完成晚餐。如果沒有早餐習慣(雖然不建議)的話，就更易達成。

避免額外熱量攝取 斷食的目的在於避免在三餐以外的時間攝取多熱量，尤其晚餐之後，有助達成熱量赤字。而達成熱量赤字的另一重點是選擇健康食物，減少肥膩、煎炸、高脂肪食物，多攝取蛋白質、纖維，多喝水，有助增加飽腹感，更易完成減磅目標。168斷食法的好處是可以持續執行，到達目標體重後只要略為調整進食分量，就可維持體重減少反彈機會，也可保持健康飲食習慣。

要減磅主力練腿背 對於打造男神外形，負重運動的好處有二，首先是當肌肉增加，可提升基礎代謝率，即身體每日需要消耗的熱量，令減磅更有效之餘將來也較少機會復胖。如以減磅為目標，不妨多練腿和背部，因為它們是身體最大的肌肉群，最「抵練」，而且現今人人手機不離手，多練背有助將肩膊重新打開，減少肩頸痛毛病病；其次是增加肌肉令身形更好看，這需要一個完整的增肌計劃，操練身體不同部分肌肉，除了腿和背外，肩、胸都要練，當然少不了現時人人趨之若鶩的腹肌。