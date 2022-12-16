Joe Junior收到診所急call懷疑係電話詐騙？蕭頌華醫生親揭「詐騙」真相：遙距心臟監察助掌握心臟病情

由Joe Junior 飾演的爺爺患有心臟衰竭，需要安裝雙心室同步除顫器，因病情穩定醫生告知毋須經常覆診。豈料爺爺突然收到診所「急Call」通知要盡快覆診。爺爺起初以為是詐騙電話，經孫女核實發現真的是診所來電。
到底診所為何會突然「急call」? 莫非醫生有千里眼可以看穿Joe 爺爺的心?立即收看「非常．『詐騙』案之遙距心臟監察」:
遙距監察發出警號 通知診所異常狀況
香港大學內科學系榮譽臨床教授蕭頌華醫生指心臟儀器例如起搏器、除氈器除了能協助維持正常心跳外，還能偵測患者的身體狀況，部份心臟儀器更可配合手機應用程式，定期把相關資料及報告傳送至患者的手機及診所。以爺爺Joe Junior的情況為例，診所正是接收到心臟儀器發出的警號，得知爺爺的水腫指數偏高才通知他盡快覆診，以免耽誤病情。
手機跟身三小時 遙距傳送準確報告
Joe爺爺質疑遙距監察的準確性，認為自己並非經常手機跟身，資料不能有效傳送至診所導致報告有誤。蕭頌華醫生解釋，只要手機開着藍芽功能以及有網絡連接，每日只需要三小時，心臟儀器便能成功傳送完整數據至手機程式。手機報告跟一般覆診時的驗機報告並無差異，一樣準確！
照顧者可登入程式 監察患者運動量
心臟儀器能偵測埋患者的活動量，資料一併儲存在手機程式中，患者可以透過程式得知運動量是否足夠。同時，照顧者也可以登入帳號查詢患者的資料，以監察其日常運動情況，協助患者建立良好生活習慣。
心衰竭需長期作戰 新功能及時發現病情惡化
遙距監察功能讓醫生不用待下一次覆診便能及時得知患者的病情狀況。如期間患者病情突然惡化，也能透過此功能即時知會所屬診所，及時處理惡化情況。蕭頌華醫生再次提醒，心臟衰竭需要長期作戰，就算病情已穩定甚至有好轉都不能鬆懈，要保持適量運動及控制飲食，否則病情會再度惡化。
患者可以透過應用程式自行紀錄日常病徵（病徵只會紀錄在患者的手機內，不會自動傳送至診所），一旦發現病徵變得嚴重、出現次數頻密，患者可以自行通知診所，即時出報告查看病情；如果感到嚴重不適便應立即求醫！