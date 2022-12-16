Joe Junior收到診所急call懷疑係電話詐騙？蕭頌華醫生親揭「詐騙」真相：遙距心臟監察助掌握心臟病情

由Joe Junior 飾演的爺爺患有心臟衰竭，需要安裝雙心室同步除顫器，因病情穩定醫生告知毋須經常覆診。豈料爺爺突然收到診所「急Call」通知要盡快覆診。爺爺起初以為是詐騙電話，經孫女核實發現真的是診所來電。

到底診所為何會突然「急call」? 莫非醫生有千里眼可以看穿Joe 爺爺的心?立即收看「非常．『詐騙』案之遙距心臟監察」:

遙距監察發出警號 通知診所異常狀況 香港大學內科學系榮譽臨床教授蕭頌華醫生指心臟儀器例如起搏器、除氈器除了能協助維持正常心跳外，還能偵測患者的身體狀況，部份心臟儀器更可配合手機應用程式，定期把相關資料及報告傳送至患者的手機及診所。以爺爺Joe Junior的情況為例，診所正是接收到心臟儀器發出的警號，得知爺爺的水腫指數偏高才通知他盡快覆診，以免耽誤病情。

手機跟身三小時 遙距傳送準確報告 Joe爺爺質疑遙距監察的準確性，認為自己並非經常手機跟身，資料不能有效傳送至診所導致報告有誤。蕭頌華醫生解釋，只要手機開着藍芽功能以及有網絡連接，每日只需要三小時，心臟儀器便能成功傳送完整數據至手機程式。手機報告跟一般覆診時的驗機報告並無差異，一樣準確！

Joe Junior向蕭醫生提出質疑，認為遙距監察不太準確。

照顧者可登入程式 監察患者運動量 心臟儀器能偵測埋患者的活動量，資料一併儲存在手機程式中，患者可以透過程式得知運動量是否足夠。同時，照顧者也可以登入帳號查詢患者的資料，以監察其日常運動情況，協助患者建立良好生活習慣。

有了遙距監察功能，Joe Junior 不能再偷懶不做運動！