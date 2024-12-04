KOLOR主音Sammy可能耳中風？一文睇清突發性失聰、耳中風徵狀、治療方法

KOLOR主音 Sammy左耳突然失聰，經過醫生診斷可能是細菌入耳令神經發炎，出現耳中風。耳鼻喉專科醫生梁藹心講解甚麼是突發性失聰和耳中風，大家若出現相似徵狀，宜及早求診保住聽力。

Q：甚麼 是 突發性失聰/耳聾？坊間會解說為耳中風，是否正確？ 突發性失聰比較嚴謹的定義是3天內有3個連續音頻的聽力損失超過30分貝，需要經由純音測試作出診斷，患者可能感覺到突然間一邊耳仔好像有耳塞或者罩住的感覺。而耳中風形容的是內耳耳窩血液循環不足，只是突發性失聰其中一個原因。 Q： 突發性失聰 / 耳聾成因是甚麼？ 血管的問題、血管閉塞、內耳耳窩血液循環不足、內耳受病毒感染、免疫系統失調、創傷及聽覺神經腫瘤，都有機會導致突發性失聰。 血管的問題包括發炎、高血壓引致血管硬化、糖尿病引致微絲血管毛病等，此外，影響血液流動的問題亦會導致突發性失聰，如心臟病、鐮狀細胞性貧血。另外，供血異常情況類似於中風，血液供應的異常會損害聽覺神經。 病毒感染可侵入聽覺神經或內耳，例如生蛇或感冒病毒都可能導致突發性失聰。大多數病例(90%)沒有明確的病因。

Q：病毒影響耳窩聽力神經一開始會有甚麼症狀？會影響日常生活嗎？ 從病歷觀察到，有些突發性失聰的病人，在病發之前會有傷風感冒的症狀，和病毒感染吻合，因此研究推斷病毒可能影響到內耳耳窩絨毛細胞或者血液循環。病徵包括耳道阻塞、耳鳴、單邊耳朵聽力下降，甚至頭暈。 Q ：突發性失聰 / 耳聾跟甚麼疾病病徵相似？ 突發性失聰跟其他引致聽力損失的疾病病徵相似，不過因為突發，而且影響單邊聽力較為常見，患者通常可以察覺到兩邊耳仔聽力的不同。 Q ：突發性失聰 / 耳聾會有甚麼病徵？ 突發性失聰的患者會感到單邊聽力突然間下降。若果聽力影響較為嚴重的話，會對生活造成不便，例如在嘈吵環境裏面比較難分辨得到人聲說話，亦較難判斷來源聲音方向。患者會出現耳道阻塞、耳鳴、單邊耳朵聽力下降，甚至頭暈的症狀。

Q ：患者需要進行甚麼檢查？ 診斷突發性失聰需要先進行外耳道檢查，確保沒有被耳垢阻塞和發炎；檢查耳膜是否完整；中耳是否有積水。再做純音測試，診斷突發性失聰。若果突發性失聰未能完全康復就需要進行磁力共振，檢查聽覺神經是否有腫瘤。 Q ：甚麼年齡人士較常見患有此症？男士或女士較多？ 40至60歲人士患突發性失聰較多，男女比例均等。年輕人和長者亦都有機會發生。 Q ：有報道指患有突發性失聰 / 耳聾不及時治療有機會增失智風險，對嗎？ 突發性失聰屬急症，需與時間競賽。雖然部分患者在沒有任何治療下會自行康復，但嚴重情況可致聽力永久受損。而聽力的恢復程度除了取決於失聰程度，及時的醫治也是關鍵因素。愈早治療，愈容易康復。醫學文獻顯示，於發病後兩個星期內接受治療，效果最為理想。一旦錯過治療黃金期，聽力恢復的機會便隨之下降。 突發性失聰患者在突發性失聰出現兩個星期內，需接受類固醇治療，可以選擇口服類固醇或者直接經耳膜注射入中耳空間。若果口服類固醇療程完結後效果不太顯著，亦可以進行挽救治療，直接經耳膜注射類固醇。外國亦有研究證實高壓氧可能有幫助。 輕度至中度聽力損失的患者被認為處於「類固醇有效區」，並且透過類固醇治療恢復的機會很高(75%至80%)。重度至極重度聽力損失的患者恢復聽力的可能性比較低。

Q：可以分享一下高壓氧治療嗎？ 香港哪裡可以接觸到高壓氧治療？ 高壓氧療法是通過在加壓艙內自然呼吸高濃度氧氣的一種非入侵性療程。它可使肺部吸收到的氧氣，比正常氣壓下吸收得更多。外國研究證實高壓氧可能有幫助，不過在香港可以找到接受高壓氧的地方不多。現時公立醫院只有東區醫院有高壓氧治療。高壓氧治療配合類固醇治療，整體聽覺痊愈率有機會上升，惟成本昂貴，現有的資源亦難以滿足作為醫治突發性失聰常規治療方案。 Q：高氧壓治療的好處與壞處？ 高壓氧療法可使的肺部吸收到的氧氣，比正常氣壓下吸收得更多。血液中的氧氣水平提升，將有助於抵抗細菌，並刺激生長因子和幹細胞的釋放，從而促進愈合。由於高壓氧治療使用高氣壓及純氧模式治療，所以少數病人可能會發生下列之危險或併發症： 原有鼻竇炎、過敏性鼻炎、中耳炎、上呼吸道感染之病人，可能會發生鼻竇充血和耳咽管腫脹導致鼻咽或耳部疼痛症狀， Q ：突發性失聰 / 耳聾會復發嗎？ 有個別突發性失聰個案存在復發風險，例如美尼爾氏症。 另外如果身體其他風險沒有改善，例如高血壓、高膽固醇、高血糖等，未來再次發生突發性失聰的機會亦存在。 Q ：突發性失聰 / 耳聾患者在生活上應注意甚麼？ 雖然部分患者經過藥物治療後可以恢復聽力，但亦有一部分患者的聽力即使經過治療亦無法完全恢復。因此，對於患者來說，在突發性失聰早期求醫，康復率亦會相應增加。任何對突發性失聰有疑慮，或出現相關突發性失聰症狀如耳鳴、左右耳聽力不同、甚至頭暈的人，應儘快尋求耳鼻喉專科醫生的詳細檢查和治療。 若果聽力不幸受損，患者應積極保護剩下的聽力，不要令到耳仔受到創傷和發炎，有需要時可以佩戴助聽器。 Q ：如何預防？ 耳中風雖然無法完全預防，但仍可以採取一些措施降低患病的風險。改善身體其他可以改善的風險，例如高血壓、高膽固醇、高血糖等。

耳鼻喉專科醫生梁藹心