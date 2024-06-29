LDCT肺癌篩檢助早期診斷！確診早期肺癌後下一步點做？

根據資料顯示，肺癌是本港最常見癌症。長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫生枋岳甫表示，過去10年來，低劑量電腦斷層(LDCT)成為早期肺癌篩檢的重要工具，這應該是肺癌人數快速增加的重要原因之一。
透過LDCT篩檢可以幫助肺癌患者早期發現、早期治療，若篩檢結果為「異常」經醫生診斷確定為早期肺癌後，下一步該怎麼辦？枋岳甫醫生表示，早期肺癌以手術為主，不過依不同期別、病人身體狀況等會建議術後使用化療、標靶治療等輔助治療。
肺癌風險因素有「這些」 但並非全是建議篩檢對象
肺癌的高危因素相當多元，世界衛生組織國際癌症研究機構(IARC)指出，與肺癌有關的風險因子包括：
- 吸煙及二手煙
- 肺癌家族史等遺傳因素
- 室內、外空氣污染(如：PM 2.5、炒菜油煙、燃燒煤、柴油、木炭等)
- 肺部慢性發炎疾病史(如：慢性阻塞性肺病、肺結核等)
- 輻射物質(如：氡氣)
- 長期職場暴露(如：砷、鎘、石綿等)
枋岳甫醫生提到，針對LDCT篩檢，國外研究主要都是著重在重度吸煙15至20年以上的族群，因此建議50至74歲吸煙史達30包年以上，有意願戒煙者或戒煙15年內之重度吸煙人士，接受LDCT篩檢。
雖然現在較少關於無吸煙或輕度吸煙者的相關研究，不過若父母、子女或兄弟姐妹經診斷為肺癌，有肺癌家族史的人也會有較高的發病率，所以也建議，具肺癌家族史的50至74歲男性、45至74歲女性應接受LDCT篩檢。
至於其他高風險族群是否該接受LDCT篩檢呢？枋岳甫醫生表示，關於這部分其實還沒有科學證據可以確認，LDCT篩檢可能會造成過度診斷、偽陽性、偽陰性等問題，使監察過程中產生心理負擔，不過如果不會有明顯焦慮的人士，可能可以考慮45歲以上運用1至2毫西弗的放射劑量進行低劑量電腦斷層檢查。
LDCT篩檢結果「異常」 下一步該怎麼做？
若是LDCT篩檢結果疑似異常，須依醫囑定期監察，觀察結節有無新增或變化，若結節有變化，或結節型態高度懷疑早期肺癌的，需進一步接受手術切除或活檢確認。早期肺癌(0及1期)5年存活率可達九成以上。
早期肺癌的治療方式目前以手術為主，枋岳甫醫生進一步說明，若是第ⅠA期肺癌，手術後只需要監察即可，但第ⅠB期以及第Ⅱ、Ⅲ期肺癌患者，在身體狀況允許下，建議應接受術後輔助治療。
化療、標靶、免疫等輔助治療 術後該如何選擇？
枋岳甫醫生表示，過去輔助治療主要是以化學治療進行，但現在醫學科技進步，肺癌治療已走向精準醫療時代，透過基因檢測或生物標記來選擇治療方案。患者的基因突變如為上皮生長因子受器(EGFR)的典型突變，或間變性淋巴瘤激酶(ALK)，可依病人狀況使用輔助標靶藥物，能降低復發風險、或增加存活時間。其他無基因突變的病人，在經過手術進行輔助化學治療後，病患也可以主動和醫生討論、評估是否適合使用免疫治療來減少復發風險。
枋醫生呼籲，大家可透過LDCT篩檢早期發現肺癌病灶，現在有更多抗癌利器可供患者做選擇，早期治療是關鍵。不過，枋岳甫醫生強調，LDCT篩檢只是幫助患者早期診斷而已，如果要減少罹患肺癌的風險，不吸煙(包含電子煙)、減少化學氣體的直接暴露等，才是最重要的。
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