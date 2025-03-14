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健康
2025-03-14 11:30:00

M字額、地中海來襲？3個方法幫到你 揀啱用啱成功髮再生

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M字額、地中海來襲？3個方法幫到你 揀啱用啱成功髮再生
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隨著年齡增長或壓力增大，不少人發現自己有雄性型脫髮的問題，男患者通常出現髮線後退呈現「M」字額，女患者的髮線則保持完整，但頭頂中央的頭髮會變得稀疏，分界處逐漸變寬，頭皮更容易被看見。雄性型脫髮雖然普遍，但亦有多種改善方法選擇，包含藥物治療、植髮手術及改變生活習慣。

二氫睾固酮為元兇

雄性型脫髮(Androgenetic Alopecia)是最常見的脫髮類型，成因主要與遺傳及荷爾蒙中的二氫睾固酮(DHT)有關。DHT可促使毛囊的生長期縮短，毛囊亦逐漸萎縮，頭髮於是變得愈來愈幼細、愈來愈短，最終出現明顯的禿髮現象。

雄性型脫髮的表現因性別而異，男性通常先出現髮線後退，再逐漸延伸至頭頂，形成「M字額」或「地中海」；女士的髮際線則可保持完整，只是頭頂中央的頭髮會變得稀疏，分界處的髮量尤其明顯減少，令頭皮更清晰可見。臨床上，患者以男性較多，但女性也可以因為遺傳或荷爾蒙變化，如更年期、多囊性卵巢症候群等影響而出現雄性型脫髮，對其外觀與心理造成困擾。

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防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖）

3種處理方法

現時，用於改善雄性禿方方法主要有三，分別是：

  1. 藥物治療：透過抑制DHT的生成，減緩毛囊萎縮，又或幫助擴張血管，刺激毛囊及促進頭髮生長。
  2. 植髮手術：將後尾枕的健康毛囊移植至禿髮區域，達到自然、永久的修復效果。
  3. 生活習慣：均衡飲食、規律運動、充足睡眠及減壓，有助延緩禿髮進程。

其實，醫療技術進步下，雄性型脫髮已不再是無解的困擾，只要接受正確的診斷和治療，解求脫髮困擾就不是難事。

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