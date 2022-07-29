MIRROR演唱會意外｜頸椎受傷分五級 治療首重防止創傷擴展蔓延

頸椎的功能不止承托頭顱，還有保護由大腦中樞神延伸出來的神經組織，假若頸椎因病變或意外而受傷，可導致頸椎滑脫、移位或骨析，有可能壓迫行經的神經朿，影響神經傳導。而症狀的輕重就要視乎受傷的位置，由只短暫影響局部活動功能，到永久性的四肢癱瘓都可能出現。

症狀視乎第幾節受傷

脊柱由一節節脊椎互相連接而成，而頸椎就共有七節。假如頸椎創傷導致第三或四節椎骨的神經束受損，則會嚴重影響心肺功能及血液循環，傷者往往未及送院已去世。若傷及第一或第二節頸椎，由於相關位置較為寬闊，神經束受損的風險相對較低。