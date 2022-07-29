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健康
2022-07-29 14:04:46

MIRROR演唱會意外｜頸椎受傷分五級 治療首重防止創傷擴展蔓延

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MIRROR演唱會意外｜頸椎受傷分五級 治療首重防止創傷擴展蔓延

MIRROR演唱會意外｜頸椎受傷分五級 治療首重防止創傷擴展蔓延

頸椎的功能不止承托頭顱，還有保護由大腦中樞神延伸出來的神經組織，假若頸椎因病變或意外而受傷，可導致頸椎滑脫、移位或骨析，有可能壓迫行經的神經朿，影響神經傳導。而症狀的輕重就要視乎受傷的位置，由只短暫影響局部活動功能，到永久性的四肢癱瘓都可能出現。

 

症狀視乎第幾節受傷

脊柱由一節節脊椎互相連接而成，而頸椎就共有七節。假如頸椎創傷導致第三或四節椎骨的神經束受損，則會嚴重影響心肺功能及血液循環，傷者往往未及送院已去世。若傷及第一或第二節頸椎，由於相關位置較為寬闊，神經束受損的風險相對較低。

下肢癱瘓

頸椎受傷分類視乎肢體活動能力和感覺。

頸椎受傷5個類別

根據香港骨科醫學院的資料，頸椎受傷在臨床上可分為5個類別，分別是：

Frankel A：受傷脊椎神經以下完全癱瘓；

Frankel B：僅受傷脊椎神經以下有肢體感覺；

Frankel C：受傷脊椎神經以下仍有部分肢體運動機能；

Frankel D：受傷脊椎神經以下仍有較正常的肢體運動機能；

Frankel E：肢體運動機能正常。

頸椎受傷5個類別 Frankel A：受傷脊椎神經以下完全癱瘓； Frankel B：僅受傷脊椎神經以下有肢體感覺； Frankel C：受傷脊椎神經以下仍有部分肢體運動機能； Frankel D：受傷脊椎神經以下仍有較正常的肢體運動機能； Frankel E：肢體運動機能正常。

必須保護及承托頸項

專家指出，頸椎創傷發生後，神經束損傷可能已造成，故此處理時必須保護及承托頸項，減少脊椎的移動，以防止創傷擴展蔓延。詳細檢查及評估病情後，則可考慮以手術為神經束減低壓力，如清除血腫、軟骨或碎片等，令神經組織有機會復元。

固定頸部

處理傷者首要承托頸部勿擴展傷勢。

康復治療或漫長

對於頸椎創傷患者而言，康復治療是十分重要的一環，包括重新學習運用身體四肢，以及使用輔助工具等，過程可能十分漫長。但只要傷者及親友的積極配合和支持，就可以令康復進程事半功倍。

復康治療

頸椎受傷患者須接受復康治療，重新學習肢體運用等。

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