NMN選購技巧｜2024大熱逆齡保健品NMN 藥劑師教路3大選購NMN貼士

提及2024年急速冒起的保健品界新星，當然非NMN莫屬! 全因產品有助逆齡抗衰老的同時可以改善身體機能。NMN能夠轉化成人體所需能量—NAD+促進人體新陳代謝及修復受損DNA，提升長壽基因 Sirtuins 的活性。不過，相信大家對於選購NMN產品都有不少疑惑，例如︰NMN後面的數字代表甚麼？是否愈大愈好？選購時應特別留意甚麼？專業藥劑師教大家謹記以下3招，入手前不妨一看！

NMN 選購技巧｜ 1. NMN 產品上的數字愈大愈好？

瓶裝NMN後面的數字（如NMN9000、NMN15000、NMN18000等）即代表每瓶產品中所含有NMN總毫克數量。例如︰NMN18000即表示產品含有18,000毫克的NMN，而一瓶內有60粒膠囊，即每粒含有300毫克的NMN。然而，相比瓶裝身上的數字，大家更應留意產品中每粒膠囊NMN的含量。

此外，藥劑師提醒大家在選購NMN產品時，應仔細檢查產品的純度。若然產品中的NMN夾雜其他提取物成分，有機會影響產品NMN的純度。

NMN 選購技巧｜ 2. 產品是否持有國際認可及專利技術？

內服保健品當然要選擇原料來源可靠，有安全及信心保證的產品！日本不但有豐富的天然資源，加上成熟的生產NMN產品技術及政府對產品的嚴格把關，令NMN日本製的產品較為安全可靠。如果NMN產品有專利技術, 更可以提升吸收率, 所以大家選購需多加留意。

NMN 選購技巧｜ 3. 產品是否含有效複方成分 ？

日本JP 研究所醫學團隊發現，人體踏入25歲後NAD+水平逐漸下降外，體內衰老細胞（喪屍細胞）及老化因子SASP更會同時增加，加速衰老。因此，要扭轉衰老肌膚，達致逆齡抗老，單靠補充NMN並不足夠！建議配搭白藜蘆醇 X 紫檀芪 , 是哈佛大學醫學院教授建議成分。這個組合是最強權威配搭, 主力修復受損DNA，逆轉細胞年齡。

Return Optima NMN 18000 6 大珍貴植物成分

Return Optima NMN 18000使用世衛組織認可臨床實證NMN，每粒含有300毫克NMN，純度超過99.5%，有別於一般單一NMN成份的產品。Return Optima NMN 18000獨有醫學級配方，針對3大「衰老根源」清理衰老細胞（喪屍細胞）。更特別加入6大珍貴植物成分，全面激活自身細胞修復力，真正達致10大逆齡功效！

白藜蘆醇

哈佛大學醫學院教授建議成分，增強NMN效能

紫檀芪

36倍白藜蘆醇效能，更能強效抗氧化保護細胞

Quercefit™ 檞皮素

有助清理衰老細胞（喪屍細胞），對抗囤積老化物質

稀有珍貴成分 PQQ

5000倍維他命抗氧效能 ，加速能量推動

法國專利橡木提取物

保護五臟六腑，抵抗環境因素攻擊

日本專利褐藻糖膠

抗糖化侵害細胞，鞏固細胞機能