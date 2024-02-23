NMN｜萬寧熱賣LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN 突破吸收極限 一盒追回年輕20年 錫自己．值得買最好！

隨著年齡增長，肌膚逐漸出現皺紋、缺乏光澤、鬆弛等衰老跡象。要保持年輕肌膚越來越難，關鍵在於時刻由內保持細胞活力，所以除了單靠日常使用護膚品外，更需要補充NMN，促進細胞代謝，增加細胞活力，由內到外改善皮膚的老化現象，重塑年輕緊緻肌！

NMN作為新一代的「逆齡神器」，然而坊間一般NMN純度不高，或分子較大，容易被胃酸消化掉，加上傳統NMN的分子結構，與細胞結構不一，難以被細胞吸收，故吸收率或不足10% * 。而「LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN」突破傳統技術，引入榮獲諾貝爾獎的納米導入技術LIPOSOME脂質體，分子直徑比頭髮小1,000倍，可更易傳送NMN分子進入血液，快速穿過細胞膜，並更有效阻止胃酸破壞，繼而被各個器官吸收，有助刺激體內細胞，促進骨膠原增生。科研實證LIPOSOME脂質體可提細胞吸收率高達90%，突破吸收極限。

「LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN」內含極致抗衰退「2+4獨家科研配方」，除採用諾貝爾得獎納米技術外，更添加99.6%極高純度β-NMN，提升NAD+水平多達6倍 # ，成效遠超越一般NMN產品。此外，配方蘊含4大活性成分，包括︰SOD超抗氧酵素，強效抗氧化高達8,000倍 ^ 、輔酶Q10及白藜蘆醇等，協同效應令抗衰老成效大大增強！

「LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN」真正實現到全方位的逆齡效果，由內修復受損細胞，同時促進纖維母細胞的新陳代謝；其高效抗氧能保護細胞，重建皮膚天然保護屏障。因此，對於改善膚色暗啞、提升水潤光澤，恢復緊緻彈性，減淡及預防皺紋的成效都更為理想。唯有深入細胞修復及保護，才可防止老化，時刻保持皮膚內外年輕，全面延緩衰老。

有不少入手NMN會以價錢或產品聲稱的數值為考量點，但含量再高卻吸收不好或容易失效的話，吃了也產生不了效果，可謂浪費金錢。因此，大家入手NMN前應留意產品的吸收率，錫自己，值得買最好！

LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN 突破吸收極限 各大萬寧門市熱賣中

了解詳情︰ https://nmn.lyhealthy.com/

Instagram@liposomalnmn