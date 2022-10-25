Omega 3護心顧腦抗發炎 仲可以治療長新冠？

Omega 3對於改善或預防心血管疾病、神經功能等都有明顯效益，對新冠肺炎長期症狀也有良好的影響。

近年來許多研究發現，魚油富含Omega 3多元不飽和脂肪酸，對於改善或預防心血管疾病、神經功能、視力等都有明顯的效益，而日前安南醫院副院長蘇冠賓、光田醫院神經內科主任楊鈞百及臺北榮總傳統醫學部整合醫學科科主任張清貿，在《大腦，行為和免疫》期刊中共同發表文章，探討Omega 3在感染新冠病毒的不同階段對於免疫、炎症、神經造成的影響。Omega 3似乎也為新冠肺炎長期症狀提供了嶄新的治療前景。

COVID-19 確診最怕後遺症 台灣 20% 確診者有長新冠

新冠肺炎疫情由2019年延燒至今，雖然感染者大部分都屬於輕症，但之後卻可能伴隨著後遺症。根據統計，大約有10%至20%的確診者會產生所謂的「新冠肺炎長期症狀(Long COVID)」，台灣約有20萬人確診康復後還會有咳嗽、疲倦、記憶力、注意力、睡眠或神經系統等問題。

其中神經系統方面的症狀，可能是因為病毒感染導致的長期組織損傷、尚未緩解的全身性發炎，或是腎素-血管緊張素-醛固酮(RAAS)系統、凝血系統、免疫系統、神經傳遞物質和下丘腦-垂體-腎上腺軸(HPA)功能異常所導致的。根據研究指出，Omega 3能在這部分為長新冠患者獲得良好的影響，尤其是Omega 3中的EPA。