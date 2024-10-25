OMRON歐姆龍上臂式藍牙心電血壓計HCR-7800T 房顫增中風風險 助及早發現接受治療

房顫是心律不正的一種。全球約有3千幾萬患者，早年本地調查亦發現香港心房顫動的發病率達0.8%。而隨著年齡增長，發病率亦有顯著增加，如65至75歲群組，便已躍升至3%-5%。80歲以上每十人更多於一人(超過10%)患有心房顫動。而近年心房顫動亦有年輕化的趨勢。心房顫動也稱為「房顫」，是持續性心律疾病。房顫令心房無法有效地把血液泵至心室，滯留在心房的血液會形成血塊，當血塊流到腦血管，便可能導致缺血性中風，絕對不容小覷。

房顫患者中風的風險比一般人高出5倍。90%有房顫的病人，不管是持續性的或是陣發性的，90%的人都有機會再復發。因房顫引致的中風較其他類型的中風嚴重，死亡率亦較高。有些患者的心房顫動症狀明顯，包括心悸、心跳過速、運動時氣喘及腳腫等；但不少患者的心房顫動毫無病徵，只有在出現中風或心臟衰竭等併發症後，才知自己曾有心房顫動。