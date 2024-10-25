OMRON歐姆龍上臂式藍牙心電血壓計HCR-7800T 房顫增中風風險 助及早發現接受治療

房顫是心律不正的一種。全球約有3千幾萬患者，早年本地調查亦發現香港心房顫動的發病率達0.8%。而隨著年齡增長，發病率亦有顯著增加，如65至75歲群組，便已躍升至3%-5%。80歲以上每十人更多於一人(超過10%)患有心房顫動。而近年心房顫動亦有年輕化的趨勢。心房顫動也稱為「房顫」，是持續性心律疾病。房顫令心房無法有效地把血液泵至心室，滯留在心房的血液會形成血塊，當血塊流到腦血管，便可能導致缺血性中風，絕對不容小覷。
房顫患者中風的風險比一般人高出5倍。90%有房顫的病人，不管是持續性的或是陣發性的，90%的人都有機會再復發。因房顫引致的中風較其他類型的中風嚴重，死亡率亦較高。有些患者的心房顫動症狀明顯，包括心悸、心跳過速、運動時氣喘及腳腫等；但不少患者的心房顫動毫無病徵，只有在出現中風或心臟衰竭等併發症後，才知自己曾有心房顫動。
養成每天測量血壓和心電習慣
心房顫動的成因很多，不論心血管相關的疾病如高血壓、冠心病、心瓣疾病、心肌發大……等，都有機會觸發心房顫動。由心房顫動引起的中風，所涉範圍更大，病情更嚴重。然而大多數患者不易察覺心房顫動的症狀，因心房顫動開始時都會是僅在短時間發作，隨即又恢復正常的 「陣發性心房顫動」。因此，通常認為較難透過每年僅做1至2次的健康檢查早期發現。醫學界綜合心房顫動病人的高中風風險因素，包括心臟衰竭、高血壓、糖尿病、老年、女性和中風病史，可被視為高危的潛在中風個案。
因此建議高齡者、高血壓、冠心病及有心藏病史的人士，應養成每天定時測量並記錄血壓及心電圖的習慣，以留意身體發出的警訊，及早就醫和治療，以降低中風風險。
拓展業務至房顫的早期發現
以血壓計聞名世界的OMRON歐姆龍，隨著科技發展，除了以往致力於「高血壓的管理和提早發現」，OMRON將來會在全球積極發展「防顫的早期發現及管理」，透過血壓計配合心電圖功能，為能夠及早發現高血壓和防顫等身體徵兆作出努力。
日本歐姆龍上臂式
藍牙心電血壓計HCR-7800T
OMRON歐姆龍上臂式藍牙心電血壓計HCR-7800T在測量血壓同時還額外增添測量心電的新功能。用家只需30秒，就可以輕鬆實現在家測量血壓+心電。心電圖分析結果將以「正常竇性心律」、「心跳過慢」、「心跳過速」、「可能出現心房顫動」將顯示於手機應用程式上，用家可透過OMRON Connect手機應用程式清晰了解個人血壓及心電圖變化，有助持續監察自己的血壓及心電圖的狀況。
OMRON Connect應用程式更可啟動「血壓日記」功能，系統會把用戶的測量數據整合成圖表報告，覆診時可直接將程式內的報告向醫生展示，快速掌握血壓變化趨勢。
香港、澳門代理：New Star Company Limited
查詢：2796 2907