熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2026-01-06 13:30:00

Party食物idea 健康版顏色零食 大人細路都啱

分享：
Party食物idea 健康版顏色零食 大人細路都啱

Party食物idea 健康版顏色零食 大人細路都啱

近年興起在社交媒體上玩「顏色零食」挑戰，規矩是每人帶一種顏色的零食，或每人每種顏色帶一樣零食。零食食得太多或影響健康，但推介大家可以試試用健康食物代替，咁就玩得開心亦不會有罪惡感！

紅色食物：番茄水牛芝士沙律

番茄水牛芝士沙律是一道非常開胃的前菜。

材料簡單，只要加入水牛芝士、車厘茄及火箭菜等配料，再混合橄欖油、黑醋鹽及黑胡椒即成。

橙色食物：水果拼盤

健康又好味的食物一定少不了水果！組合各種水果如橙、木瓜、哈密瓜及柿等，好食同時又可補充維他命C，增強免疫力。

adblk5
10種健康食物去脂降膽固醇｜（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜燕麥（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜大麥及其他全穀物（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜豆類（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜茄子（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜秋葵（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜大豆（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜堅果（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜植物油（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜含有豐富果膠的水果（am730製圖） 10種健康食物去脂降膽固醇｜高脂肪魚類（am730製圖）

黃色食物：玉子燒

玉子燒是日本的家常菜，做法非常簡單，將蛋液加入醬油、糖、味醂等調味料，分多次加上平底鑊，並在半熟時捲起，重複直到蛋液用完，冷熱佳可食用，是最佳派對食物！

綠色食物：芝士忌廉焗菠菜

焗菠菜好味又健康，大人小朋友都啱食！只要將忌廉混合已清洗乾淨的菠菜， 鋪上芝士碎後放入焗爐，亦可加入洋葱、煙肉及蘑菇等。

Party食物idea 健康版顏色零食 大人細路都啱

藍色食物：藍莓沙冰

藍色食物：藍莓沙冰

將藍莓、牛奶或乳酪、冰塊及香蕉等食材放入攪拌機一起攪拌，就可獲得一杯藍色的健康飲品，亦可按喜好加入蜜糖、檸檬汁、薄荷葉等。

紫色食物：芋圓

芋圓雖然是台灣小吃，但一直深受港人歡迎！其實芋圓的做法不難，只要將芋頭蒸熟壓成蓉，再加入糖、油及木薯粉，就可搓成芋圓。芋圓可加入其他糖水，例如豆腐花、番薯糖水等，更加滋味。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad