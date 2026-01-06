Party食物idea 健康版顏色零食 大人細路都啱

近年興起在社交媒體上玩「顏色零食」挑戰，規矩是每人帶一種顏色的零食，或每人每種顏色帶一樣零食。零食食得太多或影響健康，但推介大家可以試試用健康食物代替，咁就玩得開心亦不會有罪惡感！

健康又好味的食物一定少不了水果！組合各種水果如橙、木瓜、哈密瓜及柿等，好食同時又可補充維他命C，增強免疫力。

材料簡單，只要加入水牛芝士、車厘茄及火箭菜等配料，再混合橄欖油、黑醋鹽及黑胡椒即成。

番茄水牛芝士沙律是一道非常開胃的前菜。

黃色食物：玉子燒

玉子燒是日本的家常菜，做法非常簡單，將蛋液加入醬油、糖、味醂等調味料，分多次加上平底鑊，並在半熟時捲起，重複直到蛋液用完，冷熱佳可食用，是最佳派對食物！

綠色食物：芝士忌廉焗菠菜

焗菠菜好味又健康，大人小朋友都啱食！只要將忌廉混合已清洗乾淨的菠菜， 鋪上芝士碎後放入焗爐，亦可加入洋葱、煙肉及蘑菇等。