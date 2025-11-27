PTSD如何克服？6招復原「由壓力轉為成長動力」

「碰！」、「小姐你沒事吧？」當小欣重新感覺自己回魂時，是眼前的這位先生輕拍著自己的手臂，他緊張焦慮的神情讓小欣也心頭一驚，同時才意識到膝蓋似乎有濕濕紅紅的血液滲出，自己開始感覺到被撞擊後全身麻麻的，但卻好像失去了痛的感覺。
小欣憶起前一秒交通號誌黃燈即將轉紅燈，因為上班就快要遲到了，便踩了油門加速前行，但對向來車也搶著紅燈前左彎，兩人煞車不及；小欣好像看到電影慢鏡重播，自己像靈魂出竅一樣、身體彈跳出去後就失去意識，再被喚醒就是看到這位先生，接著救護車、警察也來了……
交通意外後 過馬路心驚膽跳
半年後，車禍的傷復健結束、骨折的石膏也拆除了，但小欣發現出門變成一種壓力，每次經過馬路就會感覺心驚膽跳，不斷回想起當天車禍的畫面，聽到警車和救護車的聲音也會感到心跳加快，對於再次騎車感到害怕而想要迴避，作夢也不時夢到自己車禍受傷的畫面，午夜夢迴被嚇醒就再也睡不著，小欣不知道這樣的折磨還要持續多久。
創傷的起因不只是事件本身
諮商心理師黃予岑表示，生活中很難避免各種意外的發生，大至多年前的921大地震、太魯閣號事件，小至生活中難免發生的交通意外擦撞事故等，這樣的意外使生活失去了平衡；創傷之所以造成壓力，是因為事件發生的太快，使人的身體、心智和心靈失去平衡，原有的應變機制來不及作用而導致。當感到極度無助時，身體為了自我保護，就會關掉所有的感官機制來應付巨大壓力，人的精神狀態也會經驗到一種癱瘓麻木的感受，感受到無法反應的無助感。
創傷是壓力還是成長？
黃予岑表示，當面對這些措手不及的意外事件發生時，如何讓自己能夠降低後續創傷後壓力症候群(PTSD)的影響、提升復原力，請參考以下步驟：
黃予岑表示，創傷後壓力的復原力是人類與生俱來的能力，只要給予足夠的安全、時間及照顧，就有機會帶來新的可能，請讓創傷和壓力成為成長的動力。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】