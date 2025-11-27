PTSD如何克服？6招復原「由壓力轉為成長動力」

創傷後壓力的復原力是人類與生俱來的能力，只要給予足夠的安全、時間及照顧，就有機會帶來新的可能，請讓創傷和壓力成為成長的動力。

「碰！」、「小姐你沒事吧？」當小欣重新感覺自己回魂時，是眼前的這位先生輕拍著自己的手臂，他緊張焦慮的神情讓小欣也心頭一驚，同時才意識到膝蓋似乎有濕濕紅紅的血液滲出，自己開始感覺到被撞擊後全身麻麻的，但卻好像失去了痛的感覺。

小欣憶起前一秒交通號誌黃燈即將轉紅燈，因為上班就快要遲到了，便踩了油門加速前行，但對向來車也搶著紅燈前左彎，兩人煞車不及；小欣好像看到電影慢鏡重播，自己像靈魂出竅一樣、身體彈跳出去後就失去意識，再被喚醒就是看到這位先生，接著救護車、警察也來了……

交通意外後 過馬路心驚膽跳

半年後，車禍的傷復健結束、骨折的石膏也拆除了，但小欣發現出門變成一種壓力，每次經過馬路就會感覺心驚膽跳，不斷回想起當天車禍的畫面，聽到警車和救護車的聲音也會感到心跳加快，對於再次騎車感到害怕而想要迴避，作夢也不時夢到自己車禍受傷的畫面，午夜夢迴被嚇醒就再也睡不著，小欣不知道這樣的折磨還要持續多久。