RSV呼吸道合胞病毒比流感更強 無藥可治惟靠疫苗預防

提到呼吸道相關疾病，不少人或會第一時間想起新冠肺炎，以及新聞不時報導的流感。然而，早前令「歌神」張學友被迫「封咪」煞停演唱會的「呼吸道合胞病毒(RSV)」，大家又是否認識？RSV感染同屬常見呼吸道疾病，全年均會出現，會引致氣管、肺部及中耳的感染，在較年長人士身上的嚴重程度甚至比流感更高，有研究更發現，幾乎所有兒童（99%）在2歲前都曾受RSV感染！嚴重RSV感染可引致嚴重併發症甚至死亡，惟現時醫學界並無針對RSV感染的治療方案。面對「無藥可治」的RSV，市民應該如何避免自己和家人身陷險境？

RSV病毒全年都有 三者症狀相似難區分 呼吸系統科專科許建名醫生指，全年均有機會感染到RSV，而RSV和流感及新冠肺炎的症狀相似，均會引致發燒、咳嗽及流鼻水等症狀，難以單憑症狀區分三者；不過感染RSV的嚴重程度，在嬰幼兒及長者身上，均比流感更高，有本地研究表示，RSV是香港兩大最致命的常見呼吸道病毒之一，因此不應輕視RSV感染。 嬰幼兒感染後患哮喘風險高 長者或需額外護理 上年屯門醫院就曾出現RSV組群感染個案，先後有多名嬰兒受感染，部分更一度危殆或情況嚴重。有研究曾發現，RSV是導致香港1歲以下嬰幼兒住院的主要呼吸道病毒。另外亦有研究指出，早產嬰兒感染RSV後，其入院日數、需在兒童深切治療部接受治瘵，以及插喉的比率，均比足月出生的嬰兒高；曾感染RSV的小童日後患上哮喘的風險，也比未曾感染RSV的兒童高兩至三成。

除了6個月或更年幼的嬰兒、早產嬰外，許醫生補充，長者、患有心臟病或慢性肺病人士、免疫系統受損人士等，同屬感染RSV的高危族群。RSV在香港是第二大導致65歲或以上、因病毒性呼吸道感染而住院的人士死亡的原因。許醫生分享：「曾有一位93歲有吸煙習慣及慢阻肺病的男患者因RSV感染併發肺炎克雷伯菌肺炎而住院逾4星期，一度須以呼吸機輔助，出院後身體大不如前，須長期服藥，因此不應輕視RSV感染的嚴重性。長者即使康復出院，生活仍可能持續受影響，需接受不同額外護理。」

RSV疫苗防患未然 孕婦接種可傳抗體予初生嬰兒 現時RSV的治療一般只以治療症狀為主，如以非處方藥物減輕發燒等症狀，而非特定針對RSV病毒本身。許醫生提到，近年醫學界已研發出可預防RSV感染的不同疫苗，供孕婦以及60歲或以上長者接種：「雖然孕婦本身並非受RSV嚴重感染的高危一族，但她們接種疫苗，能透過母體抗體保護即將出生的子女。」研究顯示，在懷孕32至36週期間接種RSV疫苗，可將嬰兒在出生後首3個月內因 RSV感染而出現嚴重下呼吸道疾病的風險降低超過9成。

至於60歲或以上的長者，許醫生亦建議接種RSV疫苗，尤其是免疫力弱，又或患有心臟病或肺病等慢性疾病、有較高感染RSV風險的人士。一般免疫系統健康的60歲或以上長者，接種一劑RSV疫苗後，已可有效預防因RSV引起的下呼吸道感染如肺炎等高達8成。 許醫生提醒，接種RSV疫苗前，宜先諮詢醫生意見，若情況適合，應盡早接種，避免自己和家人身陷「無藥可治」的險境。 以上資訊由輝瑞香港提供

呼吸系統科專科許建名醫生