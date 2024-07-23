RSV比流感惡 長者要做好預防

上呼吸道感染「一老一嫰」最高風險，而對於呼吸道合胞病毒(RSV)感染來說，雖然5歲以下病童入院比例最高，佔七成；但引致死亡的個案，長者則佔了85%。所以60歲以上，尤其同時患有長期病的長者不容忽視。

老人科專科醫生任展鵬指出，RSV是一種單鏈核糖核酸病毒，如同其他呼吸道感染一樣，可透過飛沫、接觸患者分泌物等途徑傳播，「RSV感染全年都會發生，而每年2至4月、7至9月為高峰期。」早前沙田醫院亦出現了數宗感染個案。

普遍不了解RSV

研究指出，因感染RSV而住院的長者有三成須進入深切治療部，三成3個月內會再入院，而多達四分一人出院後一年死亡，惟港人對RSV認識不深而低估了感染風險。早前一項針對60歲以上的本地問卷調查就發現，多達64%受訪者表示對RSV不了解，亦以為感染風險及死亡率比新冠肺炎及流感低；85%以為自己的感染風險低，四成半受訪者不考慮接種RSV疫苗，原因與不知道這疫苗有關。

比流感危險

任展鵬強調，60歲以上及長期病患者不容輕視感染RSV的風險，尤其糖尿病、心臟病、哮喘及慢阻肺病患者，「因為他們的住院率會比一般人高，並增加死亡風險，本身的呼吸道疾病亦可能會急性發作或惡化。」另一方面，RSV的死亡率較甲型流感高，18歲以上患者於30日內死亡比例達13.7%；出現下呼吸道或心血管併發症的風險也比流感高出約17個百分點。

喘鳴為常見徵狀

不少患者會分不清RSV及流感，感染後或輕視病情而導致延誤診治。任展鵬提醒，感染RSV常見會有喘鳴情況，而甚少有喉嚨痛、疲勞和疼痛。惟現時並沒有針對成年人的RSV抗病毒藥物，只可提供紓緩性治療，任展鵬解釋，「病情輕微的話可靠自身免疫系統自然痊愈；有需要則會用抗生素處理肺炎、鼻竇炎和中耳炎；脫水的話會施以靜脈輸液；呼吸困難就使用氧氣或呼吸機等。」