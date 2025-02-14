RSV疫苗生蛇疫苗認知低 50歲以上及早接種

呼吸道合胞病毒(RSV)感染和帶狀疱疹(生蛇)兩種疾病，50歲以上人士都屬高危，惟調查發現高危人士無論對其風險、疫苗的認知和接種率都偏低。由跨專科醫生組成的糖心腎抗感染聯盟籲高風險人士及早接種疫苗，預防感染及減低出現併發症和後遺症的風險。 感染及傳染病科專科孔繁毅教授表示，本港人口老化趨勢持續上升，估計2069年年齡中位數達54.2歲，「人口老化會增加醫療負擔，除長期病之外，RSV感染和生蛇都有影響。」

RSV可致心血管問題 糖心腎抗感染聯盟早前透過病人組織及街頭訪問作問卷調查，共收到984份有效回應，全部受訪者為50歲或以上人士，約半數人有高血壓、糖尿病或高膽固醇。關於RSV，感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，調查發現近七成受訪者未曾聽過RSV、逾半以為流感疫苗可預防RSV感染、近半不知道RSV感染高峰期為3至4月和7至9月。 心臟科專科醫生蕭頌華教授指，感染RSV如引致肺炎，或加大心臟負荷導致心衰竭；身體發炎更嚴重，亦令血栓風險增加，更易出現心肌梗塞。健康人士感染RSV，8.5%人會出現心血管問題，而本身已有心臟病的話，則高達33%。 重症風險高 至於糖尿病患者，因為自身免疫系統失調，T細胞及嗜中性白血球功能下降等，若感染RSV的話重症風險較高，住院機率也比常人增11.4倍。內分泌及糖尿科專科醫生李智豪指感染RSV會使糖尿病患者血糖控制轉差。腎病科專科醫生葉逸軒指出，RSV患者出現急性腎損傷的風險比新冠和流感高；而相對流感及新冠，晚期腎衰竭患者也較易感染RSV。



生蛇後遺症影響可逾年 帶狀疱疹較為人熟悉，調查發現有小部分人曾生蛇2次或以上，而有受後遺症影響的人士中，有一成超過一年或以上。林緯遜指50歲以上人士均屬高危，惟四成人不擔心自己生蛇或出現後遺症。心臟科專科醫生姚啟恒教授指生蛇不只影響皮膚，與心血管病更會互為影響，增加風險。 內分泌及糖尿科專科醫生周振中表示糖尿患者生蛇風險比常人高40%，由於生蛇後血糖控制轉差，或更易因其他健康問題而住院。腎病科專科鄧智偉教授認為，免疫力弱人士，包括腎病患者，生蛇後更易出現後遺神經痛。 望資助接種疫苗 葉逸軒補充，生蛇患者對藥物劑量十分敏感，如劑量過大有可能會神志不清，甚至昏迷，接種疫苗有助避免這種情況。林緯遜曾見過RSV患者需要二次入院，第二次是因為RSV使其心房顫動復發，並有心衰竭現象及繼發性細菌感染，住院時間比RSV感染更長，建議高風險人士及早接種疫苗。 惟調查發現，近四成人不知道有RSV及生蛇疫苗，有接種RSV及生蛇疫苗分別僅得5%及11%，孔繁毅認為與疫苗種類太多及港府未有資助為原因之一，林緯遜希望政府可提供資助，多少不拘，如派利是，令市民接受程度上升。周振中則認為患者的認知也很重要，包括疾病、疫苗及政府資助方面。