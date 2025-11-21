SILK激光矯視 1日復原 睇得清楚

本港於2020年一項調查發現，有多於七成成年人患有近視，當中13.5%更超過600度；預測更顯示未來30年內近視人口將超過八成，遠高於全球平均的五成。最新引入香港的SILK激光矯視技術，有助近視患者回復清晰視力，比現有技術可更快復原，夜間視力更佳。 SILK手術原理與現有激光矯視技術相似。眼科專科醫生何俊浩表示，「不同的地方是，激光切割角膜中層，切出雙凸透鏡。醫生再從3毫米的微創切口中取出雙凸透鏡，以改變角膜弧度，矯正視力。」手術適合近視1,200度或以下、散光600度或以下、近視度數穩定(2年內近視增加少於50度)、角膜有足夠厚度，而且角膜地形圖評估正常的近視患者。

能量較低輕柔切割 SILK所用的飛秒激光有所調整，脈衝能量較低、脈衝持續時間也較短，何俊浩比喻接受激光為「被人打一拳」，「SILK就會輕柔一點地打你，傷害會較小，復原較快。」激光光斑距離亦較短，光斑可更密集，「就好像撕郵票，光斑密集邊緣位置會更順滑，除了切割效果更精準，醫生將雙凸透鏡取出時阻力亦更小。」 間接提升夜間視力 以雙凸透鏡形狀切割也有其優勢，何俊浩指，「切割的位置會較深入，可避開角膜表層最堅固的位置，減少日後變形風險，度數更穩定；而對比過往像一片西瓜的平凸透鏡形狀，似豆沙包的雙凸透鏡也可避開角膜神經較密集的部位，減少術後眼乾問題。」另一方面，取出凸透鏡後，前後兩層角膜會重新貼合，比起傳統西瓜形狀前後長度不一，SILK技術豆沙包形狀前後長度更為一致，貼合時大大減少皺摺問題，令高解度像差所引致的光圈、眩光、鬼影等問題發生率減低，間接提升夜間等低光環境的視力。