SIRT助控肝內膽管癌

雖然膽管癌每年只有約680宗新症不算常見，但此症較「惡」，不適合接受手術並需要化療的患者，存活期中位數只有11.7個月。中大醫學院的研究發現，結合「選擇性體內放射治療(SIRT)」以及標準化療，有效將肝內膽管癌存活期中位數增加接近1倍至21.6個月。 中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，傳統上膽管癌是較罕見癌症，只佔所有消化道癌症約3%，不過近年發病率有所上升，「致病成因大部分未明，外國較多見因為原發性硬化性膽管炎導致，亞洲則較常見某種肝吸蟲引起；而流行病學發現膽石、乙型或丙型肝炎，以及肥胖都與膽管癌有關係。」

膽管癌分三類 膽管其實不只是由肝的下方至十二指腸一段，事實上其結構就像一棵樹，在進入肝之後會出現分支，延伸到肝內不同部位，因此膽管癌亦會細分成三類，包括膽囊以下的遠端膽管癌、開始分支位置到膽囊一段的近端膽管癌，以及在肝臟內的肝內膽管癌。陳林續指，「約八成肝內膽管癌患者未能以手術根治，原因是腫瘤已有一定大小並侵蝕器官，或者已經擴散，傳統上化療(吉西他濱加上順鉑)是標準治療，腫瘤反應率約為15.5%，患者的存活期中位數有11.7個月。」 輻射殺死癌細胞 用作混合化療以外的局部治療，過往有消融治療以及俗稱「大髀針」的肝動脈化學栓塞術，中大醫學院影像及介入放射學系教授余俊豪指，「現還有SIRT可考慮。原理是將裝有釔90的樹脂微球或者玻璃微球，通過導管放進腫瘤血管，透過輻射將癌細胞殺死。」釔90是釔的同位素，會釋放B輻射，輻射深度有2.5至11毫米，由於距離近，可減少影響正常細胞。而微球直徑約有20至60微米，不能通過微絲血管，因此不會進入靜脈返回心臟，只會存留在該血管位置。